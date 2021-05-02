憂鬱症知多少？你所需要知道的大小事

李偉倩醫師

根壉美國 人口調查局去年12月的問卷，有42%的美國人都有憂鬱或焦慮的症狀。5月是精神健康推廣月，我們邀請臨床心理醫師李偉倩來回答憂鬱症常見的問題，幫助我們全面了解憂鬱症，以及在自己或親友有需要時該如何面對處理。

問：什麼是憂鬱症？

李偉倩醫師：憂鬱症是常見、但很複雜、也是很嚴重的健康問題，會影響到整個人的身心，包括思考、感覺、健康、能量、睡眠、飲食、人際關係、工作、對自我的看法、動機、認知能力的運作，甚至安全（如意外、自殺、藥物濫用等）。

憂鬱症分很多種：有季節性憂鬱症、產後憂鬱症、焦慮性憂鬱症。憂鬱症可以影響所有的人，每個人都有可能受到憂鬱症的衝擊。

憂鬱症的原因不是單一的，通常都有複雜的原因，多重表現方式，對生活會產生全面的影響，另外也要注意有些疾病症狀看起來很像憂鬱症，因此對於有憂鬱症症狀的人，最重要的是要得到專業的評估和治療。

問：憂鬱症的症狀有哪些？

李偉倩醫師：憂鬱症的症狀每個人不同，如果有以下的感覺持續兩周以上，都可視憂鬱症的症狀：

1，感覺悲傷、麻木、焦躁、無望、悲觀、焦慮、孤單或甚至漠不關心；2，睡眠的改變（睡不著或者是睡很多）；3，食欲的改變（吃很多或沒有胃口）；4，無法專注；5，記憶或做決定的方式改變；6，沒有精神；7，對活動失去興趣和動機；8，覺得無望或有罪惡感的念頭；9，身體上的疼痛；10，有傷害自己的念頭或行為；11，自殺的念頭。

問：憂鬱症如何診斷和治療？

李偉倩醫師：我們不會要求汽車技工幫我們修牙齒，也不會讓屠宰場的屠夫來幫我們做心臟手術。所以對於有憂鬱症的人來說，得到專業的評估跟治療是非常重要的，因為很多其他生理、心理疾病問題可能出現類似憂鬱症的症狀，如甲狀腺問題、睡眠問題、失眠、焦慮症等，很多其他精神疾病問題也會被錯以為是憂鬱症，因此要由專業人員的完整評估才能夠確診憂鬱症。醫療人員可能會問你問題、安排血檢、或讓你做完整的評估。

治療憂鬱症有很多種不同的選擇，如心理諮商，可分個人、團體、家庭三種，還有藥物等，醫療人員可能會建議你用運動、飲食、睡眠等輔助的方式來幫助你恢復。

問：自殺的預警？

李偉倩醫師：請注意自殺的警訊，會因年齡、文化和資源有很大的不同；而且很多人會隱藏這些訊號，因此我們必須採取具體的行動來詢問並表達關切。

根據美國心理健康研究院（National Institute of Mental Health），自殺警訊包括：言談提及「想去死」、感到極其內疚和羞恥、感覺自己成為他人負擔。

●感受：空虛、絕望、被困縛，或找不到活下去的理由。極度悲傷，越來越多的焦慮、焦躁，或充滿暴怒；難以忍受的情緒或身體疼痛。

●行為舉止突變：訂定赴死計畫或搜索死亡的方法；躲避朋友，告別友人，散送重要個人物品，或立遺囑；從事冒險行為，比如飆車；表現出極端的情緒波動，吃得多或者睡得少；更頻繁地使用毒品或酒精。

問：親友有憂鬱症，我可以做什麼？

李偉倩醫師：感謝你發現到這些跡象，你已經邁出了第一步！在你開始採取行動前，請記住，憂鬱症會影響整個人的身心—包括這個人的思維、感覺和判斷力。因此，請不要把他們的反應當做是針對你個人的，記得要對他們和你自己，都要有足夠耐心。

你可以採取許多不同途徑推進，關鍵是幫助他知道，你正在關心他；你願意幫助他變得更好。通常可以以下的的方式來進行：

以關懷和懇切的態度接近，與之溝通，告訴對方因為你很關心他，所以察覺到對方有些讓你很擔憂的情況。

不要這樣說：「我認為你有憂鬱症。」

應這樣說： 「我最近注意到，你有些變化啊。」（比如，你不怎麼笑了；你好像大部分時間待在房間裡啊；你怎麼不再和大家一起玩遊戲了；你好像食慾、睡眠有變化；你的情緒看起來不太一樣等等。）或「我認識你可有段時間了，你最近的變化讓我有點擔心你在幹嘛呢？」

如果他願意與你分享正在遭受的事，要傾聽，但不作任何評判。不要提供建議，如「你應該這麼做」，聽完對方訴說後，與對方分享你聽到以下：

1.有許多原因可能導致他說的那些跡象和症狀。

2.他有一些異常感或變化，並不意味著就是軟弱無力或沒有奮發努力過。

3.你想知道，對方是否願意接受治療，因為你很希望對方重新找到自我。

如果對方說願意，你可以打電話給你的家庭醫生要求轉介，或致電社區機構尋找各種資源。

過段時間再去關心對方，詢問是否有你可以做的事。如果對方不願意交談，不要把這視為針對你個人的反應，告訴對方 ：你很理解他，他對你有多麼重要！在他有需要的任何時候，你隨時願意傾聽；也可以為對方提供援助資源，比如生命熱線（Lifeline）電話，溫暖熱線等。

問：什麼時候應該去看醫生？

李偉倩醫師：越早越好！ 因為早期治療可能帶來更好的預後。專業的醫療人員可以提供準確的診斷和有效的治療，你會「知道和了解」，而不是「擔驚和受怕」。

如果憂鬱症已經在人際關係、工作和家庭帶來麻煩，在睡眠、精力、食慾、注意力和生命原動力上出現異常變化，請盡早去見專業醫生，可以在「美國華裔精神健康聯盟」網站上找到講中文的專業人士名單。

如果你或你認識的人有傷害自己的想法——這是憂鬱症常見症狀，立即尋求幫助。撥打911或去掛急診，或撥打「生命熱線」（Lifeline)：800-273-TALK (8255)，24小時開放；或亞裔生命熱線（Asian LifeNet Hotline）： 877-990-8585。

如需要更多心理健康的訊息，致電華人健康促進計畫：650-988-3234 或參閱www.elcaminohealth.org/chi-zh 心理健康講座視頻：elcaminohealth.org/chivideos。

（李偉倩(Dr. Wei-chien Lee)博士簡介：普度大學心理諮商博士，史丹福大學 博士後研究，全國認證的臨床心理醫師，任教於加州 州立大學聖荷西分校。）