誰說科企外流？ 矽谷商業地產 4周交易逾10億

矽谷的購房狂潮在四周內因聖荷西交易達到10億元以上。(美聯社)

聖荷西 北部的一個大型辦公和研究園區已被西海岸的一個投資 集團買下。這是最近幾周矽谷 房地產數十億美元的購物狂潮中的例子之一。

位於聖荷西北部的RioTech Park已被總部位於西雅圖的集團全現金收購，該交易只是在不到一個月的時間裡，矽谷幾個大型辦公綜合體的最新收購案。

從上月底開始，投資者已經為聖他克拉拉縣的大型辦公物業支付了遠遠超過10億元的費用，這表明買家對該地區的辦公市場有長期的信心。

總部設在聖荷西的房地產公司Ritchie Commercial的總裁李奇（Mark Ritchie）說：「矽谷的商業地產價值一直保持著穩定。」

專家說，儘管新冠病毒爆發後空置率上升，但矽谷的寫字樓行業的市場前景尤為強勁。「除了陷入困境的酒店業，我們沒有看到其他商業地產在貶值。」李奇說，「對於純粹的辦公空間而言，從投資市場來看一個全方位的復甦指日可待。」

22日提交給聖他克拉拉縣官員的文件顯示，在最近一次引人注目的交易中，華盛頓控股買下了臨近Rio Robles和North First Street的七棟RioTech Park辦公園區。

根據縣房產紀錄，華盛頓控股為該辦公園區支付了1億6930萬元，該園區總面積達37.5萬平方呎。在不到一個月的時間，投資者在山景城和桑尼維爾為主要辦公用地的交易中投入了令人瞠目結舌的12億6千萬元。

李奇說：「無論被怎樣切分，矽谷辦公樓市場的健康狀況都一如既往地良好。寫字樓市場之強大及具彈性真令人驚訝。」

12億6千萬元物業交易所涉及的是兩個山景城的地塊，一個桑尼維爾地塊。最近一筆RioTech Park綜合體的交易是在聖荷西北部。4月期間，南灣辦公物業還發生了幾筆較小的交易，這將推動整體交易總額的上升。

李奇說：「所有的頭條新聞，所有關於矽谷人口外流的言論，都是大錯特錯的。」