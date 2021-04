氣候聽證會聚焦化石燃料補貼 美國近百年首次減少補助

羅康納主持召開國會停止針對化石燃料補貼聽證會。(記者陳程威/翻攝)

今年地球日的主題是「修復地球」(Restore Our Earth)。代表矽谷的聯邦眾議員,同時也是眾議院環境小組委員會主席的羅康納(Ro Khanna),當天在眾院 監督暨改革委員會主持名為「化石燃料補貼在預防氣候危機行動中的角色」(The Role of Fossil Fuel Subsidies in Preventing Action on the Climate Crisis)的聽證會。

羅康納在聽證會中表示,這是美國 近百年來首次減少對於化石燃料的補助。早在2009年,美國與世界上的其他國家一道承諾縮減針對化石燃料的補助。但2016年美國提交的報告顯示,對化石燃料的補助依然存在。

羅康納承諾,將與環保活動家們一起,確保針對化石燃料的補貼不會出現在新的基建方案之中。他指出,停止補助不會對化石燃料行業的工人產生影響。但是針對化石燃料行業的補助是過時,且需要廢除。

羅康納說,僅在2020年度,化石燃料產業在國會遊說以及政治獻金方面就投入了超過2.5億元,同時從聯邦補貼和新冠救急資金中獲得了超過300億元。據相關資料顯示,美國是世界上最大的石油 和天然氣生產國。在前總統川普任內,化石燃料行業從聯邦政府獲得了104億至152億元的新冠救濟資金。

童貝里呼籲國會行動停止對化石燃料行業的補貼。(記者陳程威/翻攝)

瑞典環保活動家童貝里(Greta Thunberg)在聽證會上,則呼籲國會能夠聽取科學家們的意見,「現在已經是2021年了,使用納稅人的金錢直接或者間接資助化石能源產業是可恥的。」

她表示,現今的環保政策與科學調查表明的環保需求之間存在著巨大的落差。如果要滿足「巴黎協定」(Paris Agreement)中的減排目標,必須要全面停止針對化石燃料行業的補貼同時多元化能源的來源。「我們這一輩不會還沒有戰鬥就放棄。」