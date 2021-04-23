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氣候聽證會聚焦化石燃料補貼 美國近百年首次減少補助

記者陳程威／聖荷西報導
羅康納主持召開國會停止針對化石燃料補貼聽證會。（記者陳程威/翻攝）
羅康納主持召開國會停止針對化石燃料補貼聽證會。（記者陳程威/翻攝）

今年地球日的主題是「修復地球」（Restore Our Earth）。代表矽谷的聯邦眾議員，同時也是眾議院環境小組委員會主席的羅康納（Ro Khanna），當天在眾院監督暨改革委員會主持名為「化石燃料補貼在預防氣候危機行動中的角色」（The Role of Fossil Fuel Subsidies in Preventing Action on the Climate Crisis）的聽證會。

羅康納在聽證會中表示，這是美國近百年來首次減少對於化石燃料的補助。早在2009年，美國與世界上的其他國家一道承諾縮減針對化石燃料的補助。但2016年美國提交的報告顯示，對化石燃料的補助依然存在。

羅康納承諾，將與環保活動家們一起，確保針對化石燃料的補貼不會出現在新的基建方案之中。他指出，停止補助不會對化石燃料行業的工人產生影響。但是針對化石燃料行業的補助是過時，且需要廢除。

羅康納說，僅在2020年度，化石燃料產業在國會遊說以及政治獻金方面就投入了超過2.5億元，同時從聯邦補貼和新冠救急資金中獲得了超過300億元。據相關資料顯示，美國是世界上最大的石油和天然氣生產國。在前總統川普任內，化石燃料行業從聯邦政府獲得了104億至152億元的新冠救濟資金。

童貝里呼籲國會行動停止對化石燃料行業的補貼。（記者陳程威/翻攝）
童貝里呼籲國會行動停止對化石燃料行業的補貼。（記者陳程威/翻攝）

瑞典環保活動家童貝里（Greta Thunberg）在聽證會上，則呼籲國會能夠聽取科學家們的意見，「現在已經是2021年了，使用納稅人的金錢直接或者間接資助化石能源產業是可恥的。」

她表示，現今的環保政策與科學調查表明的環保需求之間存在著巨大的落差。如果要滿足「巴黎協定」（Paris Agreement）中的減排目標，必須要全面停止針對化石燃料行業的補貼同時多元化能源的來源。「我們這一輩不會還沒有戰鬥就放棄。」

美國 眾院 石油

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