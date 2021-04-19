從未吸菸者 為何仍罹患肺癌？

吸菸是肺癌排名第一位風險因子，但近來研究顯示，從未吸菸者罹患肺癌比例穩定上升。(美聯社資料照片)

儘管吸菸是肺癌排名第一位的風險因子，近來研究顯示，從未吸菸者罹患肺癌比例穩定上升。「國家癌症 研究所雜誌」(Journal of National Cancer Institute)發現，有10-15%肺癌發生在從未吸菸者身上，非小細胞(ono-small-cell，簡稱NSCLC，最常見肺炎類型)肺癌在非吸菸者的發生率也節節升高，1990至1995年增加8%、2011至2013年增多14%。

事實上，根據美國 癌症協會統計，每年死於肺癌患者中，有20%是從未吸菸者或未曾使用過任何形式菸草者。據統計，女性未吸菸比男性更易罹患肺癌，病況發展成肺癌的風險是男性的2倍。「肺癌管理」期刊發表研究指出，全球被診斷罹患肺癌女性中，有近半數從不吸菸，男性肺癌患者中，僅有15-20%不吸菸。

不吸菸肺癌病例增加的背後成因為何？紐約西奈山醫院胸腔外科醫生考夫曼(Andrew Kaufman)表示，解釋因素複雜，由許多因素造成，尚未完全被理解。不過，非吸菸者罹患肺癌的可能部分原因如下：

●未吸菸人口比例增加。考夫曼表示，過去100年裡，從未吸菸人口增加，吸菸率已下降至約總成人人口20%。因此，有吸菸史者越少，診斷與吸菸無關肺癌機會就更大。

●遺傳突變。基因DNA發生變化，有助癌症發展。考夫曼分析，許多從不吸菸者罹患肺癌，都具有「驅動突變」(driver mutations)的基因突變，這些突變會導致健康肺細胞癌變。但目前尚未知是什麼原因導致突變發生。在不吸菸肺癌患者中，常見突變包括EGFR、ALK、ROS1與其他。好消息是，這些突變基因導致肺癌，已有藥物與療法可標靶治療。此外，有肺癌家族病史者，罹患肺癌風險更大，尤其是直系親屬(父母、手足或孩子)在50歲前罹患肺癌。

●暴露在氡氣環境(Radon Exposure)。氡氣是自然產生的放射性氣體，會自地面散發到房屋。耶魯 醫學院研究人員統計，每年有約2萬1000人因暴露於氡氣而罹患肺癌喪生。根據「天佑健康中心」(Providence Health)報告，暴露在氡氣環境也是未吸菸者罹患肺癌的第二大主因。2019年9月發表在「科學報告」(Scientific Reports)上的研究表明，現代建築施工方法導致房屋中氡氣濃度增加。環保署統計，美國每15間房屋中，就有1間房屋的氡氣含量在不安全水平。

●更多篩檢與篩檢技術日漸普及，也讓未吸菸者被檢測出罹患肺癌比例增加。

●根據耶魯醫學院統計，美國每年因二手菸與二手菸環境而死於肺癌人數約有7000人。研究人員也尋找「三手菸」(thirdhand smoke)的影響，菸灰內所含尼古丁與化學物質，可能留在牆壁、家具、衣物與其他表面。其污染還包括暴露在空氣污染、柴油機肺氣、石綿與砷物質的環境，可能導致不吸菸者罹患肺癌。

如何降低罹患肺癌機會？

未吸菸者可避免二手菸或接觸氡氣或其他有害汙染。早期發現早期就醫也相當重要，因為肺癌尤其是在早期發現、容易治癒的疾病。需要注意症狀包括：

‧持續咳嗽

‧咳血

‧無精打采

‧無法解釋的體重減輕

‧呼吸急促

‧胸痛

考夫曼表示，早期發現、早期診斷、早期治療相當重要。若出現症狀，請立即就醫。