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減肥不容易 學會吃飯幫助大

99健康網
飯前先喝湯可以增強飽腹感。(Getty Images)
飯前先喝湯可以增強飽腹感。(Getty Images)

要知道減肥不是一件簡單的事情，想要改善肥胖需要想法子減肥。其中，吃飯是每天都要做的事情，學會吃飯能夠促進減肥，讓體重減輕一些。那麼日常該怎麼吃飯呢？

1.吃飯速度要慢

平日吃飯的時候，一定要放慢進食的速度。因為吃太快了，食物沒嚼爛就吞下肚子，不利於腸胃消化，更容易導致食物堆積。再者吃太快了，大腦還沒接受到飽腹感的信號，就已經把胃部裝滿了。但是沒有強烈的飽腹感時，就會不斷進食。這樣一來，胃就會撐大。

胃一旦被撐大之後，就會吃非常多的食物，導致體內堆積越來越多的脂肪，讓體型變得肥胖起來。所以說，吃飯很快的人，往往腹部比較大，大肚腩非常明顯。

2.按時吃飯

想要減肥效果好，一定要按時吃飯，一日三餐固定的時間進食，不可拖延。比如說早上七、八點吃早餐，中午12點左右吃午餐，傍晚五、六點吃晚餐。一日三餐規律進食，不提前也不推遲吃飯，每次都按時吃，才能有助減肥。

按時吃飯可以避免過飢或過飽等情況，如果吃太早了，那麼飢餓感不是很強，到了下一餐就會吃很少。經常過了正餐後感到飢餓，喜歡吃零食充飢。很多零食都屬於油炸類、高糖分的食物，多吃則容易導致身體發胖。而過晚吃飯會導致飢餓感強烈，吃下一餐的時候，食物攝入量就會增加。從而不斷撐大胃部，食量就會越來越大。

3.飯前要喝湯(或水)

一日三餐吃飯之前，都需要先喝湯，因為湯水可以填充腸胃，增強飽腹感。讓人們進食的過程中更快吃飽，降低食物攝入量。吃的少，堆積的脂肪也會減少，對於減肥是有好處的。

其中，湯水盡量選擇蔬菜湯，不僅清淡而且膳食纖維多，能夠促進腸胃蠕動，促進消化，避免積食。比如冬瓜湯、絲瓜湯、番茄湯等，都是非常不錯的。

放慢進食的速度有助減重。(Getty Images)
放慢進食的速度有助減重。(Getty Images)

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