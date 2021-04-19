咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

根據市調公司「Statista」統計，2020年美國 人平均每天喝1.87杯咖啡 。無論是想品嘗咖啡還是醒腦，咖啡已融入生活，但人們可能不知道，一般所知有關咖啡的許多資訊，實際上可能是錯誤的。註冊營養師特別指出人們多年來一直相信的錯誤觀念如下：

1.若有糖尿病 不要喝咖啡

事實上，喝咖啡能降低罹患糖尿病風險。「營養與營養學研究院」(Academy of Nutrition and Dietetics)發言人艾沙尼(Roxana Ehsani)表示，每天一杯咖啡，可減低7%罹患二型糖尿病的風險。可能罹患糖尿病的患者，應考慮在每天生活中加一杯咖啡。減少咖啡攝取，會增加二型糖尿病風險。即使是不含咖啡因的咖啡，也具有相同降低糖尿病風險的作用。只要小心不要在咖啡加入糖或奶精，因為它們會讓咖啡不那樣健康。若不喝黑咖啡，也可添入少量低脂牛奶或非乳製的替代品。

2.即溶咖啡沒有健康益處

註冊營養師暨Premier Protein營養顧問葛洛威(Carissa Galloway)指出，有些人認為，由於即溶咖啡的加工方式，會失去咖啡的天然有益成分，但這並非事實。咖啡與豐富抗氧化劑有關，儘管即溶咖啡的濃度不如沖泡咖啡，但抗氧化成分依然存在。任何人都能享受飲用咖啡。

3.咖啡會導致脫水

註冊營養師夏比若(Amy Shapiro)表示，咖啡的確會輕微利尿，然而，由於咖啡是液體，利尿效用會被其含水量抵銷。刊登在「PLOS One」期刊研究指出，研究人員觀察在3天內喝咖啡或等量水的參與者血液與尿液，發現其體內液體水平沒有顯著差異。

4.不應該在運動前喝咖啡

艾沙尼指出，咖啡是一種能量表現增加劑，也被認為是一種人體助劑(ergogenic aid)。透過在運動前或運動過程中添加咖啡因，運動員可見到身心表現均獲得提升。運動員還能注意到運動過程中的疼痛與疲勞感減輕、感到勞累感覺降低，耐力與高強度訓練表現獲得改善，甚至增強注意力與專注力。不過，在大型賽事前喝一至二杯咖啡，則必須在事前進行測試衡量。艾沙尼表示，每公斤體重可喝二至六毫克咖啡因，對於150磅重者，運動前一小時可喝一至三杯咖啡。

5.好喝咖啡僅空有卡路里

大部分營養師說，每天喝含有300卡路里的拿鐵，可能並非減重或達到其他健康目標的最佳飲食習慣。但這並不代表所有咖啡飲品都是禁區。葛洛威表示，咖啡本身的卡路里非常低，每杯黑咖啡約僅有一卡路里。因此，問題不在咖啡，而是咖啡裡加了什麼東西。她說，可跳過高糖拿鐵、點杯冰義式濃縮咖啡，加入即飲蛋白飲品，就可喝杯美味咖啡「拿鐵」，其中含有豐富蛋白質，取代會讓血糖升高的調味糖漿，非常適合作為早餐或午間點心。

6.咖啡會阻礙青少年成長

早期研究是針對老年人骨質疏鬆所進行的。然而，這些研究群體並未攝取足夠的鈣。咖啡已被證明會降低鈣的吸收，但一至二湯匙牛奶足以平衡。若青少年需要加強體力，營養師的建議是確定他們避免吃糖。

7.咖啡不健康

咖啡其實富含強大營養素。咖啡含有抗氧化劑、鉀、菸酸、鎂。咖啡是美國人飲食中的抗氧化劑的主要來源。艾沙尼表示，喝咖啡可降低某些類型癌症風險、減少罹患二型糖尿病、減少代謝疾病、肝病、帕金森症、憂鬱症以及阿茲海默症的罹病風險。