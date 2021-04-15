「財富」最佳職場評選 思科、Salesforce奪冠亞軍

灣區的Cisco、Salesforce榮登「財富」最佳工作公司榜單。(取自官網)

「財富」雜誌本周公布了年度一百家最佳工作公司的榜單。在這個因疫情 而導致停工及重大工作場所調整的前所未有的一年裡，灣區有兩家公司依據來自員工的反響獨占魁首：總部位於聖荷西的科技巨頭思科（Cisco）從去年的第四位上升，榮登榜首；總部位於舊金山的雲端軟體領軍者Salesforce，從去年的第六位上滑至第二。

思科公司在全球擁有7萬7500名員工，提供的員工福利 包括遠程辦公選擇、補貼托兒服務、兼職員工的病假以及大學學費報銷，公司也因此在過去的一年裡倍受稱讚。

「當整個世界都開始關閉時，Cisco推遲了已經宣布的裁員，並延長了受影響員工的工資和福利。Cisco還繼續向小時工支付工資，即使在辦公室關閉，他們無法來上班的情況下也是如此。」「財富」雜誌稱，這家電腦網絡設備制造商一直以社區參與工作而聞名，並以此為宗旨，建立了一個幫助學生進行遠程學習的網站，並通過向當地醫療機構捐贈視頻會議設備，幫助加強遠程醫療項目。

灣區的Cisco、Salesforce榮登「財富」最佳工作公司榜單。(取自官網)

全球擁有5萬6606名員工的Salesforce也因其外援工作，及在疫情期間為員工提供支持而受到讚揚。該公司向醫療工作者捐贈了6000多萬件個人防護設備，並向小企業、低收入 社區和學校捐贈了3000萬元。

在公司內部，Salesforce允許父母員工多休六周的假期，並提供每月500元的兒童保育和教育資源報銷。今年早些時候，該公司更新了其遠程辦公政策，並宣布將讓員工選擇永久遠程工作；其他福利還包括學生貸款債務的償還。

2021年「財富」一百家最佳工作公司榜單考察的是至少有1000名美國員工的公司。 調查領域包括公司在危機關頭的可信度、關愛度和公平性；員工的身體、情感和財務健康狀況，以及公司更廣泛的社區影響。

「分析顯示，員工的積極反饋與在危機期間他們所見證到的高層管理者之所為，二者之間存在緊密聯繫」，財富雜誌指出，「個中啟示似乎很明確：在最艱難時期善待員工的企業將吸引人才，即使在人才爭奪戰升溫時也是如此」。