遇「駭」補破網 柏加大籲學生註冊監控服務

加州大學3月底遭遇大規模網絡攻擊，許多人的社會安全號碼和銀行帳戶資料洩露。柏克萊加大鼓勵校園社區的所有成員迅速註冊消費者信用報告公司Experian免費的信用和身分盜竊監控服務。（取自加大官網）

加州大學 3月底遭遇大規模網絡攻擊，許多人的社會安全號碼和銀行帳戶資料有被洩漏的風險。柏克萊加大 表示，強烈鼓勵校園社區的所有成員迅速註冊消費者信用報告公司Experian免費的信用和身分盜竊監控服務。

很多機構都利用文件傳輸供應商Accellion的產品傳送檔案，駭客 發現程式漏洞，進而攻擊了大約全國300個機構，複製和傳輸了加大的文件。加大表示，駭客獲得包括姓名、出生日期、社會安全號碼和銀行帳戶資訊在內的文件，並在互聯網上發佈。在得知此次攻擊後，加大向聯邦執法部門報告了這一事件，採取了控制措施，並開始進行調查。這次攻擊只影響了Accellion系統，並沒有危及其他加大系統或網路。

柏克萊加大首席資訊官斯靜格（Jenn Stringer）表示，校園社區成員應該假設他們的資訊已經被洩露，然後盡快採取行動。柏加大教授、互聯網專家約瑟夫（Anthony D. Joseph）表示，這種特殊的攻擊值得所有人迅速採取行動。他鼓勵大家與校園同事和學生聯繫，儘快報名註冊Experian用戶。

Experian將提供信用監控和身分盜竊保護，其中包括監控暗網是否有任何張貼個人個人資訊的行為。包括學生在內的所有校園社區成員都可以報名參加一年的免費監測。註冊代碼可以在學校4月初發給校園社區的Cal Message中找到。註冊碼也可以在加州大學的網站上找到。

根據加大的說法，無論員工的家屬是未成年還是18歲以上，都應該讓他們報名註冊Experian用戶，防止資料外洩。註冊時間需要30到60分鐘不等。

柏加大還公布了多個有用資訊，比如，身分盜用恢復步驟：https://www.identitytheft.gov/databreach。聯邦貿易委員會的身分盜竊網站https://www.usa.gov/identity-theft。可聯繫州檢察長辦公室以獲取更多資源https://oag.ca.gov/idtheft。

斯靜格鼓勵任何收到可疑電子郵件或電話的人向校園IT人員報告，網址是：[email protected] 。不要點擊可疑電子郵件中的任何鏈接或回覆發件人。