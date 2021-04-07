北加州中校聯合會學術賽線上舉行 262學生參賽

北加州中文學校聯合會舉辦線上學術比賽。（記者李榮／翻攝）

北加州 中文學校聯合會的學術比賽是每年都舉辦的大型活動。今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 的關係，改為線上舉行。中文學校聯合會指出，去年因疫情快速蔓延，學術比賽被迫暫停舉辦一次，今年在會長陳亳蕙與所有工作同仁努力之下，突破萬難如期舉行。比賽分為國畫、西畫、毛筆書法、鉛筆書法、國語演講、粵語演講、國語朗讀比賽，粵語朗讀比賽，CSL/CFL朗讀比賽等多個項目。

北加 州中文學校聯合會指出，本次共有262位學生參賽，皆是各校推派出的佼佼者，聯合會也安排100多位義工上線幫忙。本次賽過程共花了兩天的時間，完成了9個項目、34個組別的比賽。各組除了選出前三名，還有佳作。每位參賽學生表現都非常優秀，聯合會也舉辦線上頒獎典禮鼓勵學生。

典禮由聯合會前會長寇惠風，以及現任副會長李亭儀共同主持。氣氛溫馨、幽默。聯合會會長陳亳蕙表示，孩子成長的每一個過程都值得珍惜，而在疫情期間更是不能留白。自從去年新冠肺炎疫情開始之後，聯合會快速反應，轉為線上教學，一年來大家都學有所成，所以聯合會決定舉辦這次的學術比賽，感謝校長、家長，同學的支持和熱情參與，共同完成了此次「空前，也希望是絕後的比賽」。

金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮，副主任徐廣梅等人都線上參與。閻樹榮致詞時指出，中文學校校長為了文化傳承而付出非常辛勞，「今天能來參賽、得獎的同學們真的非常不容易。對於所有參賽的學生來說，參加就是得獎。台上一分鐘台下十年功，大家都是優勝者。」

徐廣梅也鼓勵所有參加比賽的小朋友繼續學習中文，「能參加與同齡的同學競爭，就是一種榮譽，最終的目標是將中文程度自我提昇。」

北加州中文學校聯合會指出，預計於4月18日時在僑教中心將獎杯與獎狀，以符合防疫規定的方式發給得獎小朋友。