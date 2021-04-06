雲計算巨頭「Salesforce」獲利26億 沒繳稅還獲1200萬退款

Salesforce 2020年獲利26億美元，卻無需繳納聯邦所得稅。（Getty Images）

根據一份新的報告透露，舊金山 最大的私人雇主Salesforce是在2020年沒有繳納聯邦所得稅的美國 55家主要公司之一。

根據證券交易委員會的文件，這家雲計算巨頭在截至1月31日的2020財年的淨收入為26億美元。根據發布該報告的無黨派智庫Institute for Tax and Economic Policy的數據，該公司沒有支付基於21%的企業稅率的約5億美元的稅款，反而還獲得了1200萬美元的退款。

根據該研究所的數據，Salesforce在過去三年中沒有淨稅負，淨有效稅率為-0.1%。聯邦快遞和總部位於巴洛阿圖的惠普公司也包括在沒有繳納聯邦稅的公司之列。

該研究所表示，Salesforce從註銷高管股票期權相關費用中獲益；報導稱，桑尼維爾半導體公司Advanced Micro Devices和耐克也採用了這種做法，並支付零稅款。

Salesforce在舊金山有超過一萬名員工，是該市最大的私人雇主。該公司拒絕發表評論。

公司可利用的其他稅收優惠，包括研究和實驗信貸、可再生能源信貸和公司註銷資本投資 。

Salesforce首席執行官貝尼奧夫（Marc Benioff）是2018年舊金山稅收措施C提案的擁護者，他表示，該提案將使公司的年稅款增加1000萬美元至1200萬美元，他稱這是一個微不足道的數額。

這項措施旨在資助住房服務以及為無家可歸者提供服務，於川普政府和國會將企業所得稅從35%降至21%後一年通過，降稅曾使Salesforce和許多其他公司從中受益。

Salesforce在2019年告訴「Wired」雜誌，它沒有對聯邦減稅採取立場，只在兩個小項目上進行了遊說。

該公司此前表示，它已向灣區慈善事業捐款超過1.5億美元，用在教育、無家可歸者、小企業援助和勞動力培訓計劃等方面。