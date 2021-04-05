染疫？過敏？簡單3招自我篩檢

醫師表示，乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。(圖取自臉書)

打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、咳嗽，到底是新冠症狀還是季節性過敏 ？醫師建議患者評估是否有發燒？乾咳還是濕咳？服用抗過敏藥物是否好轉？並且儘快就醫，了解罹患病症並接受治療。

季節性過敏與新冠病毒感染的症狀，有許多重疊之處，全國性劇烈氣候變化，也導致花粉提早在初春散播。波士頓布里倫婦女醫院免疫學、風濕學與過敏專科醫師萊特(Lakiea Wright)表示，因為溫度較暖，花粉等過敏原暴增，過敏症況可能突然出現。

儘管新冠疫苗 接種增加，但大部分民眾仍在等待施打，一些症狀例如咳嗽、打噴嚏、失去嗅覺與味覺，都可能增加焦慮。萊特指出，重要的是清楚病因，了解疾病症狀。萊特醫師指出，新冠最明顯症狀是發燒，而發燒不是季節性過敏的徵兆。此外，新冠其他明顯症狀還包括呼吸短促、腹瀉、噁心。

然而，雖不是每一名新冠病人都會發燒，但大部分患者會，根據「PLoS One」醫學期刊2020年6月出版研究報告，約有78%新冠病患會發燒，所以被認為是主要症狀，並且伴隨乾咳(所謂乾咳意指沒有黏液或痰)、頭痛、疲倦、喪失嗅覺與味覺。

雖然有些新冠患者會流鼻涕，但它被認為是一種不常見症狀。流鼻水反較是季節性過敏的典型症狀，伴隨著發癢與充滿淚水的眼睛、鼻子與喉嚨癢。萊特說明，季節性過敏民眾可能會咳嗽，但與新冠患者的乾咳不同，過敏咳嗽是因為鼻水倒流，這種情況是因為過敏導致鼻子充血，鼻水黏液從喉嚨後側流出。

萊特表示，一種方法有助於分辨是季節性過敏而非新冠，就是服用過敏藥，或採用阻隔花粉策略，例如關閉窗戶。若這些措施可讓你好些，可能是季節性過敏。但切記，季節性過敏將導致更頻繁觸摸臉、擦鼻子或揉眼睛，因此有更高風險被傳染細菌，包括新冠病毒。因此，醫師建議經常洗手，打噴嚏時用紙或衣袖取代以手遮掩，並一次性使用衛生紙。

萊特醫師提出分辨季節性過敏與新冠的三大方法：

1.是否發燒？五分之四新冠患者有發燒症狀，所以這是危險信號。若沒發燒，可能是過敏。

2.若有咳嗽，是乾咳還是濕咳？乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。

3.服用過敏藥後，情況是否好轉？若服藥有效，則是因為過敏。

此外，感覺不適的原因，可能是感冒。冠狀病毒有充分理由被考慮為病因，但在一整年巨大壓力下，可能影響免疫系統。洛杉磯 太平洋神經學研究所眼耳顱中心耳鼻喉專科醫師麥赫迪查德(Omid Mehdizadeh)表示，有些許多年沒感冒的人，可能因為免疫力受到壓力等因素影響，而更加脆弱，誤認為症狀是新冠或季節性過敏。他指出，即使外出戴口罩，也可能感冒，儘管戴口罩和經常洗手，可降低發病風險。

若擔心症狀惡化，可致電專業醫療人員，他們可指引你到正確地點就診，例如去緊急護理中心(urgent care clinic)而非急診室，或先在家休息、大量喝水等流質液體，若情況更糟再求診。這樣有助於防止病毒傳播，並按照醫護人員指引到安全地區，為就診做準備。但若遇到危及生命的緊急情況，例如呼吸急促，請撥打911，讓救護人員了解症狀是否與新冠相符。