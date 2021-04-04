請問專家（Ask the Expert) 我應該打新冠疫苗嗎？

Daniel Shin醫生。

Daniel Shin醫生是認證的傳染病專科醫師，任職於El Camino醫院和Palo Alto Medical Foundation。他在史丹福醫院完成了傳染病專科培訓，在芝加哥的洛約拉大學醫學中心完成了內科住院醫師和首席住院醫師的培訓。他目前也是El Camino醫院品質管控和患者安全醫療主任。

問：新冠疫苗 安全嗎？

Shin醫生：是的，非常安全。

問：我是有高血壓和糖尿病的老年人。我應該接種疫苗嗎？

Shin醫生：是的，目前年長者都應該接種疫苗，如果您符合65歲以上人群的年齡標準。您的病史不會改變是否接種疫苗。

問：疫苗對於病毒新變種有保護作用嗎？

Shin醫生：到目前為止，該疫苗仍然可以對抗新的變種。隨著更多信息在今春和夏天陸續出現，如果有新數據出現，情況可能會有所改變。

問：我打哪種疫苗有關係嗎？

Shin醫生：沒關係。 Moderna，Pfizer和Johnson＆Johnson疫苗均證明在臨床上有效。

問：有什麼副作用？

Shin醫生：副作用包括頭痛、肌肉酸痛、低燒和通常持續一兩天的疲勞。

問：我們是否知道有長期副作用？

Shin醫生：沒有已知的長期副作用。

問：需要多長時間疫苗才能產生免疫力？

Shin醫生：打了Moderna和Pfizer疫苗第二劑或強生單次注射後約兩週，身體就產生免疫。

問：接種疫苗是否意味著我可以恢復正常生活？我是否需要繼續戴口罩或保持社交距離 ？

Shin醫生：接種疫苗後，您應該繼續進行保護措施和維持社交距離，直到您當地的衛生部門改變政策為止。

問：我如何在打疫苗之前保護自己和家人？

Shin醫生：您可以通過戴口罩、勤洗手和社交距離來保護自己和家人。

問：我還沒有打疫苗，很害怕去看醫生。現在去做定期的癌症篩、健康檢查和照顧其他健康需求是否安全？

Shin醫生：是的，這很安全。請不要延遲您常規的醫療保健和篩檢。

如果您需要完整的新冠疫苗中文資訊，可以參閱我們在臉書華人健康促進計畫的群組：

www.facebook.com/groups/chinesehealthinitiative/，也可以致電華人健康促進計畫：650-988-3234。

Shin醫生建議，就算是有高血壓和糖尿病的老年人，也可以安心打疫苗。 （本報檔案照╱記者黃少華攝影）

El Camino Health提供安全的就醫環境

在長達一年的新冠疫情中，很多人推遲原本例行的健康檢查或是定期回診。隨著疫情趨緩，您應該恢復原本該進行的醫療照顧。在需要醫療照顧時延遲就醫，可能會危害您的健康。像心臟病發作或中風等疾病，如果不及時治療，可能造成不可逆轉的傷害。如果推遲癌症篩選，早期癌症可能無法即早發現。糖尿病，腎臟疾病或肺部疾病等慢性病，需要定期追蹤和及時的醫療護理，以防止它們危及生命。

為了確保您就醫的安全，El Camino Health遵守疾病防治局（CDC）,加州衛生部（CDPH）,聖塔克拉拉縣衛生局（SCCPHD）,和美國外科醫師協會等認證醫療協會發布的嚴格標準，這些安全措施包括：

○入口檢測 人員對出現傳染疾病症狀的病人，在他們進入急診室之前，就進行分流

○有呼吸感染症狀的病人會安排在獨立的特定檢測區進行檢測

○所有員工及醫生每日需要測量體溫及症狀檢查

○保持社交距離，全院戴口罩

所有參與手術的員工和醫生都會事先接受新冠病毒檢測。所有要做手術，或是安排到醫院分娩，或是在我們的精神疾病中心（Scrivner Center for Mental Health & Addiction Services）住院的病人，都必須事先接受新冠病毒檢測。

○待診區及人流多的區域，每日徹底消毒

○醫療診間在每個病人進入及離開後徹底消毒

○如果安排住院，您可以放心，在您進入前，您的病房已經完成嚴格的清潔及消毒

○每個住院的病人將會有單人房

如果臨時生病了，該何處就醫？什麼時候該去急診室 (Emergency Room) 、緊急醫護中心（Urgent Care）或是醫生診所?

○如果您有時間預約並等待，您的家庭醫生是您最好的選擇。家庭醫生了解您的病史，可以提供有關檢測，治療乃至預防問題的建議。

○如果您的醫生診所沒有開， 或您的症狀很緊急，沒辦法等到診所營業時間，這時可以考慮緊急醫護中心。緊急醫護中心雖不是24小時開放，但通常週末和傍晚都開，不需要約診，您可以在開放時間直接前往。適合到緊急醫護中心處理的醫療情況包括：發燒、耳朵發炎、 扭傷或骨折、需要縫合的傷口或出血。

○如果您的症狀嚴重或有立即的生命危險，請直接到急診室。急診室每週7天，每天24小時開放，有能夠處理各種急症的專業醫療人員，包含心臟病發作、中風、重創傷害和其他複雜的情況。如果您需要更多有關安全就醫的資訊，可以參閱我們的網站:elcaminohealth.org/safecare。

（誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄）