加州教育廳開記者會 探討亞裔教材及校園安全重啟

瑟蒙德（下中）、郭志明（下左）、蘇維思（中右）參與州教育廳關於亞裔教材以及校園重啟記者會。（記者陳程威╱翻攝）

加州教育廳廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）聯同部分地方教育官員，教育改革人士4月1日舉行記者會，共同討論保障安全課堂面授的策略，以及加強亞裔 相關教材的最新進展等議題。聯邦勞工部副部長華裔提名人蘇維思（Julie Su）和亞美公義促進中心創始人郭志明（Stewart Kwoh）等參加。

蘇維思表示，增加亞裔教材在當下十分有必要。通過更多的關於亞裔歷史的呈現，將會更加有助於反抗種族主義。

郭志明表示，關於亞裔K-12的教材計畫歷經多年的醞釀與發展，並將會在教材之中增加最近這一年來，針對亞裔的仇恨事件。新的亞裔教材將會包括亞裔活動家跟其他少數族裔一起工作，為推動社會正義所做的鬥爭。其中包括不少亞裔在民權運動中的身影與貢獻。例如菲裔勞工領袖如何與西語裔勞工領袖一起合作推動農場工人提高生存狀等內容。同樣也將包括陳果仁案是如何促進亞裔民眾意識覺醒等。

瑟蒙德表示，不容忍任何種族主義仇恨與暴力。「教育將會持續成為反對種族仇恨的重要手段。」他說，加州教育廳將會與郭志明合作，促進其亞裔教材的推廣。

在校園重開議題方面，納巴縣（Napa）教育局 長尼姆克（Barbara Nemko）表示，自去年秋季以來，學生已經可以在遵守衛生指南的前提下，選擇回到課堂參與面對面學習。學區 民調發現，有90%的學生願意回歸校園。

納巴谷聯合學區總監穆切蒂（Rosanna Mucetti）表示，去年10月26日就重開校園，但是只有40%的學生願意回歸校園，所以該學區採取混合授課的方式。她表示，儘管在施打疫苗之前就進行了校園開放，但是疫情並沒有在學校裡面出現大規模傳播的案例。

加州第四大學區、擁有7萬多名學生的長堤學區負責人貝克（Jill Baker）表示，學區於3月29日歡迎1萬4000名幼稚園至五年級學生重回校園，進行混合學習模式，學生得以有部分時間返回校園面對面上課。她說，當面對面授課恢復的時候，師生們互動非常良好。長堤學區也即將在下個禮拜開放初中階段學生恢復面對面授課。

瑟蒙德表示，快速新冠檢測工具對於校園的安全十分關鍵。州教育廳已經購買了500萬份可在15分鐘內篩查出結果的快速新冠檢測工具。相關疫苗廠商青少年疫苗研發的樂觀結果，也將為校園安全重啟提供另一項重要工具。