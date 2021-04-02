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高勵思告學區和教委 法律專家不看好

編譯組／舊金山1日電
舊金山教委高勵思對學區和其他教委提出訴訟，法律專家認為，法院接受的機會不大。（美聯社）
舊金山教委高勵思對學區和其他教委提出訴訟，法律專家認為，法院接受的機會不大。（美聯社）

因推文涉及歧視亞裔，被舊金山教育委員會革除副主席職務的高勵思（Alison Collins）對舊金山學區和其他教育委員提出訴訟，稱教委會因她2016年的推文將她降職，是對其言論自由權的侵犯。對於高勵思提出的訴訟，法律專家並不看好。

高勵思31日向聯邦法院提出訴訟，指舊金山學區和五名教委25日革除其副主席職務並剝奪她在教委會的工作，讓她的憲法權利受到侵犯。

聖他克拉拉大學憲法學教授羅素（Margaret Russell）1日說：「如果她是以平民的身分說出歧視言論，教育委員會企圖因此處罰她，那教育委員會就違反憲法第一修正案（First Amendment）。但問題是，她是一名政府單位官員。她身為一名教育委員，本來就該接受自己言論帶來的後果。」

為舉報政府者辯護的舊金山資深律師歐森（Karl Olson）表示，儘管高勵思有權拒絕辭去教委職務，但如果教委會選擇革除她的副主席職務，她便無權繼續擔任，也無權在其他特定委員會任職。歐森說：「我不認為她的言論自由權被侵犯，她提起訴訟看起來像是個宣傳噱頭。」

正如著名哈佛大學法學院教授楚萊布（Laurence Tribe）所說：「比起為人際關係的政治紛爭提供舞台，尤其是涉及兒童教育，法院還有其他更重要的事要做。」楚萊布預測，高勵思提出的訴訟將被駁回。

柏克萊加大法學院院長查默林斯基（Erwin Chemerinsky）表示，即使法院批准高勵思提出復職要求，她也不能對其他教委或學區要求賠償。他說，其他教委不受訴訟影響，是因為沒有明確的法律能認定他們的行為違法，同時，聯邦法院過去30年來一直將加州學區歸類為政府單位，無需對民權案件做出賠償。

舊金山加大法學院憲法學教授保羅（Joel Paul）表示，高勵思有公共發言平台，有能力對公眾說出自己的看法，為自己辯護，這正是他們期望公眾人物捍衛自己人格的方式，法院也「非常不願意」介入這類紛爭。

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