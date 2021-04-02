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罷免金山學區委員行動起跑 已進入徵集選民簽名步驟

記者李晗／舊金山報導
聯合學區深陷爭議。高勵思與其餘兩名教育委員，面臨被罷免的風險。（本報檔案照片）
聯合學區深陷爭議。高勵思與其餘兩名教育委員，面臨被罷免的風險。（本報檔案照片）

舊金山政壇風波不斷。罷免聯合學區教育委員的運動也開始起跑。目前罷免獲得選務處的許可，正式進入徵集選民簽名的步驟。

舊金山聯合學區因為更改校名、遲遲不重啟校園、以及洛威爾高中（Lowell High）招生制度改革的事情，引起全國關注。此前舊金山市府律師直接提起訴訟，要求加快重啟校園，讓孩子們能夠回校上課，引爆爭議。

多位家長發起的罷免運動，將矛頭直指聯合學區的七位民選的教育委員。但是本次的罷免行動，只能針對其中三人：教委會主席盧佩思（Gabriela Lopez）、高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga）。另外的四人因為是在2020年11月的選舉中當選或者連任，因此要在上任六個月之後，才能發動罷免行動。

兩位家長Autumn Looijen和Siva Raj是整個罷免運動的發起人。在最早簽署發動罷免的人中，也有華裔。他們主要認為學區在重啟一事上表現不佳，因此發動罷免。

據悉，發動罷免的一方，需要在今年9月7日之前徵集到大約5萬1300個合資格選民的簽字，才能把觸發全市的特別選舉，進行罷免公投。舊金山過去數十年前一直都沒有罷免行動成功，目前罷免博徹思和罷免教委會的行動都在進行。

目前教委會上的唯一華裔代表林謙悅，因為在去年11月的選舉中連任，今年年初剛剛上任，因此本次罷免的行動則不包括她。

此外，深陷爭議的還有教育委員高勵思。此前她的歧視亞裔的推文被揭發，引起政壇軒然大波，官員們一邊倒要求她下台。隨後她被教育委員會上的其他委員投下不信任票，革除副主席職位。隨後高勵思發起訴訟，索求千萬賠償。

高勵思的爭議，也勢必導致罷免行動的爭議升溫。尤其是高勵思的訴訟一事，也讓不少城中官員發聲斥責。

舊金山 教育 學區

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