柏克萊加大推「變革者計畫」 200新生寄宿體驗

柏克萊加大200個學生可選擇在屋崙米爾斯學院，參加變革者計畫，進行為期一年的寄宿制、小型合作社區學習。計畫是在柏加大新生入學項目上改進而來。（取自柏加大官網，柏加大進修推廣部）

即將在秋季開始面授課程的柏克萊加大 宣布，2021到2022學年的大一新生，可選擇在屋崙 的米爾斯學院（Mills College）參與「變革者計畫」（Changemaker），開始一年的寄宿制大學課程。最終有200個學生一起學習核心課程。這是學校唯一的、新生為期一年的寄宿制大學計畫。

柏加大從1983年來，就有新生秋季項目（Fall Program for Freshmen），750個新生可在一學期內學習核心課程。變革者計畫在此基礎上打造，由柏加大進修推廣部（UC Berkeley Extension）運營。進修推廣部助理院長那加彭（Ramu Nagappan）表示，新生秋季項目是文理學院為新生提供的一個小型合作學習社區。就像一個小型文理學院，擁有大型研究型大學的資源和機會。學期結束時，學生們的GPA略高，學術成果有微小但可衡量的差異，畢業時間比在主校區開始的文理學院學生更快一些。

米爾斯學院成立於1852年，是一所獨立的文科學院，為女性和性別非二元（gender nonbinary）的學生提供學士學位，是西岸最古老的女子本科學院。3月初，米爾斯宣布，由於許多小型獨立學院面臨的經濟壓力，將在2021年秋季後停止招收大一新生。柏克萊加大新生可利用這些空間。新生將採取寄宿制，學生住在學院的單人宿舍。他們也可選擇和柏加大校友住一起。學生將有學術部門和學術委員會審核、推廣部任命的導師。學術顧問來自柏加大校區。如果學生願意，每學期可在主校區選修一門課程。

幾十年來，柏加大與米爾斯學院簽訂了交叉註冊協議，允許所有自認為是女性或性別非二元制的學生每學期在米爾斯修一門課程，米爾斯學生也可在柏加大修一門課程。免費班車服務在米爾斯、捷運和柏加大間運行。

參與變革者計畫的新生中，150名來自文理學院，50名來自勞瑟自然資源學院。這兩個學院的所有學生均可申請計畫。柏加大認為，變革者計畫還有一個好處，當學校在主校區沒有空間時，將使柏加大能招收更多學生。

參與學生於7月6日至8月13日參加線上暑期課程，與來自全球的其他新生見面。老師們將分享，如何思考變革和領導力，如何將技能付諸行動。特邀教師包括校長克里斯（Carol Christ）、哈斯商學院名譽教授、現任財長耶倫（Janet Yellen）等。

學生在米爾斯學院的秋季課程將包括一套傳統課程，以夠滿足學習的廣度要求，導師們將把變革者的主題編入到教學大綱中。在春季，柏加大將設計更具體的課程，為學生提供實習機會，讓他們與屋崙組織合作。學校將至少開設一門美國 文化參與獎學金課程，讓學生在一學期內操作基於社區的計畫。