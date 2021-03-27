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舊金山市府要求學生全返校 遭法院拒絕

編譯組／舊金山 26日電
遠程學習對家長與學生造成壓力。舊金山要求下令讓所有學生返校上課，但被高等法院拒絕。(美聯社)
遠程學習對家長與學生造成壓力。舊金山要求下令讓所有學生返校上課，但被高等法院拒絕。(美聯社)

舊金山高等法院法官25日裁示，拒絕舊金山市以緊急法院命令、要求學區於4月底之前，讓所有學生返校上課。法官舒爾曼在裁決中寫道，包括准許計畫叫年幼學生與脆弱學生返回教室等，並無意義，此外，他無權指示或監督學區決定如何重啟130所學校含有超過5萬名學生、近萬名教職員的大型公立學校系統運作。

舊金山市律師夏雷拉(Dennis Herrera)認為，這項決定令人沮喪，他在聲明中表示，強烈不同意法院的論證。

然而，儘管法院裁定支持舊金山聯合學區，但這宗史無前例的訴訟，增加了對學校重啟議題的關注。這起訴訟案以及家長抗議行動，帶來學區新壓力。學區先前已於3月初達成協議，恢復部分面對面學習。夏雷拉表示，必須藉由訴訟與家庭上街抗議，才能讓學區專注在最重要的事，讓學生重返課堂，讓人感到不幸。

根據舊金山學區與工會協議，學前班至5年級班、特殊教育學生、弱勢年長學生族群，將自4月12日開始，恢復某種程度的面對面授課。舊金山聯合學區總監馬菲斯(Vincent Matthews)在聲明中指出，訴訟並無意義，並且會導致分散學區心力，無法專注在讓舊金山公立學校學生安全返回面對面學習模式。他表示，學區正盡全力讓學生重返校園，並同時提供遠距學習。

不過，當夏雷拉於今年2月初首次向學區提出控訴時，學區對重返學校並沒有明確細節。

日前在聽證會上，市府律師指出，學區仍未達到州府要求，因為沒有讓包括較年長學生重返面對面學習的計畫。學區律師則辯稱，學區主管正盡全力盡可能讓更多學生返校，但讓所有學生重回校園的挑戰依然存在。

夏雷拉在聽證會後發表聲明表示，他並不想起訴學區，悲哀的是，訴訟是必須的。他認為，無法返校上課，對家庭造成傷害，也造成孩童心理健康危機，造成整體毀滅性學習損失太大。判決公布後，夏雷拉透露，正在尋求可能的法律途徑，因為舊金山家庭理應獲得勝利，此案尚未結束。舊金山市正在進行這方面的評估。

學區 舊金山 公立學校

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