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招生改革爭議 洛威爾高中成被告 相關訴訟進行中

記者李晗 / 舊金山報導
洛威爾高中的招生改革爭議持續發酵。（記者李晗 / 攝影）
洛威爾高中的招生改革爭議持續發酵。（記者李晗 / 攝影）

舊金山名校洛威爾高中（Lowell），因為招生制度改革而在亞裔社區內引起廣泛爭議。目前不滿改革的人士已經提起法律武器，相關訴訟在進行中。

3月23日周二，多位洛威爾的校友、反對招生制度改革的人士在洛威爾的校門口內舉行發布會。非裔的民權領袖布朗牧師（Amos Brown）、華裔民主黨協進會（CADC）代表、舊金山民主黨中央委員湯曉慧、舊金山市府委員蘇榮麗等出席。布朗牧師也挽著華裔民主黨協進會主席鄺炳榮的手臂，呼籲各族裔團結一致。

洛威爾高中是西海岸的百年公立名校，招生制度中注重學生學業成績，知名校友遍布各行各業。目前校內過半的人數都是亞裔，大部分是華人。

改革的呼聲主要源自於洛威爾校內的種族歧視主義，尤其非裔和西語裔學生人數，讓這部分人往往成為校內的弱勢群體。許多非裔學生也都曾經公開表態曾經在校內遭受種族歧視的傷害。

2月時舊金山聯合學區教委會5比2通過了改革，將招生制度從看分數擇優錄取（Merit-based）改為抽籤制度。

發起訴訟的律師林娜巴克（Christine Linienbach）在3月時已經向聯合學區教委會發出律師信。信中援引了「Brown Act」的法律，認為教委會在製訂改革決策的過程中，未有完全滿足公開程序的要求。

林娜巴克表示，發信給了教委之後，目前尚未有收到回信。她自己也是畢業於洛威爾高中。

另一個針對洛威爾招生制度改革的訴訟，則是由知名的共和黨籍律師迪倫（Harmeet Dhillon）發起。該訴訟的主要依據則是民權相關的條文。

布朗牧師也反對洛威爾改變現在的招生辦法。但他並不支持目前風起雲湧的要求教委高勵思（Alison Collins）下台的呼聲。高勵思被揭發曾經在2016年在推特上發表涉及歧視亞裔的言論，引起軒然大波，湯曉慧將於今日（3月24日）在民主黨中央委員會會議上推出決議，要求高勵思下台。

非裔布朗牧師（左）也挽著華裔民主黨協進會主席鄺炳榮（右）的手臂，呼籲各族裔團結一...
非裔布朗牧師（左）也挽著華裔民主黨協進會主席鄺炳榮（右）的手臂，呼籲各族裔團結一致。（記者李晗 / 攝影）

招生 種族歧視 民主黨

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