3月全國營養月／個別化你的餐碟 專家教招

個別化你的餐碟。（美國營養暨飲食學會提供）

全國營養月（National Nutrition Month®）是由美國 營養與飲食學會發起的年度營養教育和提供資訊活動。該活動在每年的3月舉行，呼籲民眾注重明智的選擇食物，以及培養健康飲食和身體鍛鍊的良好習慣。

今年推出的主題是「個別化你的餐碟」（Personalize Your Plate)，至今沒有一種飲食方式能適合所有的人，因為我們都是獨一無二的。個人差別在不同的體型，生活目標，背景和飲食偏好。而註冊營養師能為你量身定製一個適合你的健康飲食計畫。

如何個別化你的餐碟？

通常飲食習慣除了會受到家庭背景和歷史文化的影響外，還包括我們的居住地，預算 和口味喜好的因素。許多菜餚的素材來自不同種類的六大類食物，例如水果，蔬菜，穀物，蛋白質食品，乳製品和油脂類。上述食物和數量的組合將取決於你的偏好和身體的健康所需。美國營養與飲食學會提出以下提示，有助個別化你的餐碟：

1.在餐碟的一半裝滿水果和蔬菜，鼓勵你發揮創意嘗試各種不同顏色的種類。

2.試驗不同的穀物，建議在食譜 中選用全穀物代替精製穀物。

3.選擇含蛋白質較瘦的肉品，同時包括海鮮，雞蛋，乾豆類和扁豆（lentil）。最好以健康方式料理食材，比方採用蒸煮，烘烤而不是油炸。

4.用餐時包括低脂或無脂乳製品，例如牛奶，酸奶，奶酪或加鈣豆漿。

其實打造健康的飲食風格可以和你一樣獨特，吃得健康並不用太複雜或無趣。 只要考慮一下六大類別中你喜歡的食物，加以選用和搭配，就能呈現你獨特的個別化餐碟！

筆者為註冊營養師（[email protected])