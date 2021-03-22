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染新冠病毒失去嗅覺味覺 這樣吃營養不流失

編譯組／灣區電

90%以上新冠患者會暫時失去味覺與嗅覺，不僅帶來不便，還會影響營養、心理健康與基本居家安全，構成部分健康風險。為此，專家提供多種方法補充營養以及增進嗅覺和味覺，協助受染者恢復味蕾與嗅覺能力。

賓州大學嗅覺與味覺中心主任朵提(Richard Doty)表示，有高達90%新冠患者會經歷暫時性味覺與嗅覺喪失，可能因為上皮周圍細胞損傷所致，鼻腔頂部組織在嗅覺功能有關鍵作用。哈佛醫學院神經科學家7月在「科學進展」(Science Advances)發表研究指出，新冠病毒不會像鼻竇炎、或是多發性硬化症等自身免疫性疾病，對嗅覺神經元造成永久性損害。

新冠患者通常注意到的是食物不再具應有的味道，但其實是嗅覺功能障礙。好消息是，氣味與味道通常會反彈，儘管可能需要一段時間，大多數人會於幾個月內獲得改善。朵提指出，部分患者需要更長時間恢復。

無法聞氣味可能令人沮喪，症狀也會帶來更嚴重風險。紐約西奈山聯合廣場醫學中鼻病學主任希格諾(Anthony Del Signore)解釋，若失去嗅覺，就不會聞到腐爛食物或煤氣洩漏味道，這是每天居家安全問題。食慾低落之外，還可能導致心理與情感損失，和家人一起，卻無法品嘗食物，變成孤立。密蘇里州聖路易斯大學營養與飲食學助理教授林斯麥耶(Whitney Linsenmeyer)表示，當食物不再吸引人時，可能導致體重減輕、營養不良與脫水風險。當失去嗅覺味覺時，可嘗試以下方法以獲取所需營養：

•製作冰沙。不必吃固體食物，每日三餐流質食物並無風險。可製作簡單卻營養豐富的奶昔，使用全脂優酪乳、花生醬或堅果油，就能獲得健康脂肪和蛋白質。還建議加入冷凍蔬果例如混和莓果及新鮮綠葉蔬菜，如波菜或羽衣甘藍，在加入百分之百新鮮果汁或全脂牛奶，用豆奶或燕麥奶等替代品也可，富含維他命及礦物質。也建議添加亞麻子與奇亞子，含有蛋白質、脂肪與纖維。 

•混和各種食物質地。例如喝優格加上麥片，有更多不同食物質地咀嚼，可從進食獲得更大滿足。

•在室溫或寒冷中用餐。林斯麥耶指出，當所有食物聞起來或吃起來都沒味道時，與食物變熱且香氣顆粒流動更快相比，較低溫度較難注意到這種變化。

•保持水分。可從各種飲料中獲取水分，例如茶和肉湯，適度喝咖啡也可以。咖啡可增加排尿量，但它仍99%是水，因此可算入總液體攝取量。不含咖啡因的茶也是不錯選擇，每天最多可喝一杯8盎司果汁。

•服用多種維他命。從食物攝取維他命是理想的選擇，但若飲食方式不同，則可使用綜合維他命確保所需營養。

另一方面，希格諾也正在研究各種方法，例如使用含少量類固醇的鹽水沖洗鼻腔，有助減輕嗅覺神經與鼻腔神經周圍的發炎。但目前尚未廣泛使用。儘管可購買洗鼻器，但通常需要醫生開立洗鼻用劑。此外，專家們也開始研究，補充魚油與Omega-3維他命，其抗炎特性有助於解決嗅覺問題。

還有另一種氣味療法，利用經由作為氣味修復劑，使用檸檬、丁香、玫瑰等各種不同的油，呼近呼出以重建神經通路，可能需要3-6個月恢復期。也有其他患者自行設計居家治療方法，以助恢復嗅覺與味覺。例如將烤好的橘子切開、與紅糖混和食用。或煮川菜刺激嗅覺，帶回味道或氣味。希格諾認為，患者可嘗試各種方法，以求恢復嗅覺。

咖啡 紐約 密蘇里州

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