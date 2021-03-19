支持學校重開 州府提供300萬套快速抗原檢測工具

使用快速COVID-19抗原檢測工具僅需15分鐘即可得到檢測結果。（網路圖片）

州長紐森（Gavin Newsom）和加州 教育廳廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）18日宣布，加州新型冠狀病毒（COVID-19）檢測 特別工作組和加州教育廳合作，免費部署多達300萬套快速COVID-19抗原（antigen）檢測工具，以支持高需求的學校重開課堂面授以及最貧困學區 的學生。

作為擴大現有的學校抗原檢測試點項目的一部分，這些只有信用卡大小的檢測工具將免費提供給受新冠疫情影響最嚴重地區的學區，並為更多的高風險學生和家庭服務，如貧困家庭、農場工人和有色人種社區。

抗原檢測可由任何經過培訓的學校工作人員進行，只需15分鐘即可提供結果。加州COVID-19檢測工作組將為參與檢測的K-12學校提供必要的培訓和監督。

紐森說：「每天都有越來越多的學區開放，接受課堂面授或宣布重開的計畫。通過部署這些快速檢測工具，加州正在工具箱中添加另一套工具，以支持學校繼續安全快速地重開。」

瑟蒙德指出：「我們必須讓那些可能無法獲得檢測或醫療服務的人掌握這些檢測工具。這是眾多選擇中的另一個有價值的工具，可以讓孩子安全返回教室。能够快速確定誰是陽性的，誰不是陽性的，這對校園日常運作至關重要，不僅有助於保護學生，而且有助於保護教職員工。」

加州教育廳正在利用健康場所指數（Health Places Index），協調和推廣快速COVID-19抗原檢測工具到高需求學區。健康場所指數由南加州公共衛生聯盟創建，使用人口普查數據來確定資源不足、高度貧困的社區。受新冠疫情影響尤為嚴重的是低收入、非裔和西裔社區。

加州捐贈基金會、公共衛生研究院和COVID-19檢測工作隊已於1月份在11個學區成功實施了快速COVID-19抗原檢測試點項目，即「安全重開學校」（Safely Opening Schools， SOS）。抗原檢測提供了快速的結果，有助於識別無症狀或出現症狀前的個人。

有80多所小學的4萬1000多名學生參與試點。前8個開始檢測的學區資料顯示，在前3256次檢測中，只有7次呈陽性，陽性率僅為0.21%，即每465名教職員工和學生中才有一次呈陽性。這一數據表明，COVID-19病例可以在傳播前及早發現並迅速控制。

更多詳情，公眾可瀏覽網頁https://testing.covid19.ca.gov/school-testing/。