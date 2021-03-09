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1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

促回校授課 加州教師1周20萬人接種疫苗

記者黃少華／沙加緬度報導
州長紐森給一所小學的孩子進行課堂面對面授課。（圖片取自州長臉書）
州長紐森給一所小學的孩子進行課堂面對面授課。（圖片取自州長臉書）

州長紐森（Gavin Newsom）3月8日宣布，加州過去一周有超過20萬教育工作者接種了新冠疫苗，超出預期的7萬5000人接種目標兩倍多。接種者包括教師、學校工作人員和兒童保育工作者。

教師接種 加快學校重開

為了讓孩子安全返校，州府從3月1日起將至少10%的疫苗供應給K-12學校和兒童保育工作者，重點放在受疫情影響大的社區。

州長說：「這對教師、學生和家長來說是好消息。因為加州越來越多的學校可以安全重開。我們將繼續與當地夥伴合作，在全州社區加快工作，使所有學校教職員工在數周內都能獲得疫苗。」

加州是首批準予教育工作者接種疫苗的州之一。自去年12月以來，疫苗優先接種已成為「全民安全學校計畫」的爭議核心。在紐森承諾為教育工作者預留10%疫苗劑量前，35個縣積極為教育工作者接種。今年3月1日至7日，超過20萬教育工作者接種了疫苗。

目前，加州已經提供了1050萬劑量的新冠疫苗接種。超過十分之一的加州16歲以上居民（335萬人）接種了疫苗。超過四分之一的65歲及以上居民（170萬人）接種了疫苗。

紐森上周簽署了66億元的AB 86法案，以確保學生安全返校。一攬子計畫提供額外資金，支持多項安全措施，以便恢復課堂授課和擴大學習機會。

州情咨文 關注弱勢群體

紐森將於3月9日傍晚6時在洛杉磯道奇體育場（LA Dodgers Stadium）發表任內第三份州情咨文。紐森屆時將通過演講關注弱勢群體，包括農場工人、婦女、兒童、護理人員，並表達對加州光明未來的期待。

之所以選擇洛杉磯道奇體育場，紐森表示，是因為這個體育場已經被改造成全國最大的三大疫苗接種中心之一，能容納5萬6000人。而且，道奇隊去年正是在這裡捧起隊史第七座職棒大聯盟（MLB）世界大賽冠軍獎杯。

紐森發言人羅伯遜（Sahar Robertson）在一份聲明中稱，洛杉磯道奇體育場代表了加州的服務精神。他說：「這裡曾經擠滿了熱情的球迷，現在卻擠滿了熱心的醫療機構。」

紐森說：「這不會是一份專注政策舉措的州情咨文。我要突出抗疫英雄們。我想強調的是，（醫護人員）每天都在英勇救人。但他們沒有受到足夠關注，沒有受到頌揚，在這場疫情大流行中，他們是默默做事的英雄。」

紐森還承諾，2021年的州情咨文將比過去兩年短。這對常常在記者會上長篇大論的紐森來說是一重大突破。過去兩年的州情咨文演講，紐森每次都要講上至少45分鐘。

紐森 疫苗 加州

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