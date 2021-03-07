El Camino Health首推「請問專家」

位於山景城的El Camino醫院。

早在十年前El Camino醫院即發現，華人在美就醫時經常面臨重重阻礙，包括語言障礙以及對美國醫療制度的陌生。此外，有些疾病對華人的衝擊遠高於其他族群，卻缺乏權威、值得信賴的中文健康養生資訊供華人參考。為了彌補這種醫療服務供需的鴻溝，El Camino推出了「華人健康促進計畫」，宗旨是提高華人對健康問題的意識，並推出個人化、體貼華人文化的醫療服務，包括在世界日報開設「請問專家」專欄，由醫生等醫療專家提供可靠的醫療資訊。

華裔常見病症 「請問專家」解答

根據國家衛生院（NIH）近年一項研究，亞裔雖然身體質量指數(BMI)較低，卻有超過20%患有糖尿病、近三分之一處於糖尿病前期。更值得關切的是，超過半數的亞裔糖尿病患者沒被診斷出來。華裔相較於白人對血壓的控制較差，罹患高血壓的風險較高，而高血壓則是中風和心血管疾病的主要風險因子。另有研究顯示，亞裔雖然只占美國人口5%，卻占慢性B型肝炎患者的50%以上，且每四名慢性B肝患者就有一人死於肝病或肝衰竭。事實上，華人死於肝癌的機率是白人的三倍。「請問專家」專欄未來將討論這類對華人衝擊特別大的健康問題，以及包括新冠病毒、心理健康、體適能等大家所關注的主題。請密切注意我們將推出有關新冠疫苗發展、糖尿病、過敏、高血壓、心理健康、如何減壓，以及飲食和運動如何影響健康等資訊。

本月我們要介紹的是華人健康促進計畫( Chinese Health Initiative) 以及推出這個計畫的El Camino Health。正如本計畫的諮詢及慈善委員會成員蔡懷香(Tenny Tsai) 女士所形容，這個計畫是「一座橋梁，讓華人得以學習、自我教育、尋求幫助，藉以提升個人及華人社區健康。」

華人關心的問題 篩檢到諮詢全包

華人健康促進計畫提供以下服務：

•免費B肝、高血壓、糖尿病篩檢

•高血壓、糖尿病、癌症、中風等健康問題的免費社區教育

•依據疾病防治局的糖尿病預防計畫，提供符合華人需求的醫療教育

•轉介與本院「說華語醫師網路」合作的醫師，包括家庭醫生和專科醫生

•每年舉辦健康園遊會，提供免費篩檢、保健工作坊、醫師諮詢

•開設氣功課程和養生講座

•出版「華人耆英醫療健康指南」

•介紹社區醫療資源，幫助華人了解美國醫療體系，並介紹各類健康資訊。

•提供體貼華人文化的就醫服務，如口譯、特殊食物、臨終照護

本計畫由醫師、社區及商界領袖所組成的諮詢委員會齊力指導，並與華人組織合作，包括美國心臟協會、亞美社區協進會、佛教慈濟基金會、美華慈心關懷聯盟、華美半導體協會、法鼓山舊金山禪修中心、希望之心安寧醫護關懷中心、基督之家第五家、新希望華人癌症關懷基金會、生命河基金會及阿滋海默症協會。

您可以透過本院網站elcaminohealth.org/chi-zh獲得更多關於華人健康促進計畫的資訊，也歡迎加入我們的電子郵寄名單，取得有關免費篩檢、座談會、各類活動的通知。您也可以來信[email protected]或來電650-988-3234跟我們聯絡。

2急症醫護醫院 提供個人化服務

El Camino Health在山景城(Mountain View) 和洛斯加圖(Los Gatos) 兩家醫院是經過認證的非營利急症醫護醫院，為病患提供個人化的醫療服務。在聖塔克拉拉縣多處也設有緊急醫護中心(Urgent Care)及各個專科和家醫科門診。本院的主要專科包括癌症、心血管、生活型態、男性健康、精神專科及成癮、肺病、母嬰照護、骨科、脊椎、中風、泌尿科。本院連續四度獲得美國護理認證中心認證為「磁性醫院」。El Camino Health旗下除了醫院以外，還包括El Camino醫療網路（El Camino Health Medical Network）、El Camino Health基金會以及Concern。

新冠病毒：戴口罩可保命

美國疾病防治局指出，新冠病毒散播力極強，而最新研究顯示，口罩可以成功阻擋病毒散播，防止配戴者吸入有害的病原和懸浮微粒，也避免周遭的人暴露於危險之中。除了配戴口罩，疾病防治局也建議大家盡量少出門，維持至少六英尺(約180公分)的社交距離，並縮短跟他人接觸的時間，特別是在室內和空氣流通的場所。

（誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄）