我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

10個方法 讓運動堅持下去

本報訊
騎自行車上班是不錯的選擇。(路透資料照片)
騎自行車上班是不錯的選擇。(路透資料照片)

1.騎自行車上班。這讓人們不必單獨抽出整塊的時間鍛鍊，減輕負擔。

2.設定每日目標。美國健身愛好者」網站調查發現，近60%的人新年制訂的健身計畫以失敗告終，他們往往制定長期計畫，一旦沒有完成就失去了信心。運動最好設定每日具體目標，如五分鐘伏地挺身等。

3.參加運動俱樂部。可增加交友機會，朋友間的鼓勵支持對堅持運動十分關鍵。

4.試試可穿戴設備。此類設備及手機軟件讓運動具體量化，更為直觀。還可根據個人情況進行調整，幫助選擇最佳計畫，有益於堅持下去。

5.嘗試「探險」運動。周末時參加徒步遠行、游泳、漂流、山地自行車等「刺激」性運動，這些從未經歷過的「探險」有助於增強運動的趣味性。

6.尋找運動夥伴。美國史丹福大學新研究表明，與分開運動的夫妻相比，一起鍛鍊的夫妻運動量增加78%。無論是伴侶、家人或朋友，結伴運動都更有趣，也更可能堅持。

7.把運動當遊戲。這讓人們能保持運動動機，趣味性也大大增強。如記錄運動時間及強度等數字，逐日進行比較，就能增強「遊戲感」。

8.多一些變化。美國蓋洛普諮詢公司調查發現，2015年，55%的美國人經常鍛鍊，原因之一是當年火爆上市的可穿戴設備改變了傳統的運動方式和運動觀念。運動形式和運動量都應多樣化，而非雷打不動的「每天跑步多遠或舉重多少次」。

9.求助私人教練。個性化指導對於保持運動的科學性和持久性很關鍵。私人教練會根據你的身體素質等指標，研究出能使效能最大化的鍛鍊計畫。

10.獎勵自己。偶爾來點「半工半玩」式的運動，如騎自行車去參觀啤酒廠或跑步去烤肉店，並適當來點獎賞等，能鼓勵自己愛上運動。

私人教練會根據個人身體素質訂定鍛鍊計畫。(中新社資料照片)
私人教練會根據個人身體素質訂定鍛鍊計畫。(中新社資料照片)

美國 健身 史丹福大學

上一則

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

下一則

屋崙5族裔商會聲明：反對仇恨分裂言論

延伸閱讀

兩地補換車胎記

兩地補換車胎記
丕優最新調查：89%美國人把中國當競爭者、敵人

丕優最新調查：89%美國人把中國當競爭者、敵人
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
比六四後還差 美國人對中國好感度創新低

比六四後還差 美國人對中國好感度創新低
金山連環破門自行車竊案 警方逮捕一嫌犯

金山連環破門自行車竊案 警方逮捕一嫌犯
巴洛阿圖初高中生 3月1日可返校

巴洛阿圖初高中生 3月1日可返校

熱門新聞

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

2021-02-28 15:12
長時間使用Zoom，會產生「Zoom疲勞」。（Getty Images）

「Zoom疲勞」4原因 專家提化解之道

2021-02-28 15:12
舊金山紀事報報導，罷免紐森的捐款人以富豪和共和黨員居多。（美聯社）

罷免加州州長紐森已籌近400萬元 捐款人富豪居多

2021-03-04 15:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我