10個方法 讓運動堅持下去

騎自行車上班是不錯的選擇。(路透資料照片)

1.騎自行車上班。這讓人們不必單獨抽出整塊的時間鍛鍊，減輕負擔。

2.設定每日目標。美國 「健身 愛好者」網站調查發現，近60%的人新年制訂的健身計畫以失敗告終，他們往往制定長期計畫，一旦沒有完成就失去了信心。運動最好設定每日具體目標，如五分鐘伏地挺身等。

3.參加運動俱樂部。可增加交友機會，朋友間的鼓勵支持對堅持運動十分關鍵。

4.試試可穿戴設備。此類設備及手機軟件讓運動具體量化，更為直觀。還可根據個人情況進行調整，幫助選擇最佳計畫，有益於堅持下去。

5.嘗試「探險」運動。周末時參加徒步遠行、游泳、漂流、山地自行車等「刺激」性運動，這些從未經歷過的「探險」有助於增強運動的趣味性。

6.尋找運動夥伴。美國史丹福大學 新研究表明，與分開運動的夫妻相比，一起鍛鍊的夫妻運動量增加78%。無論是伴侶、家人或朋友，結伴運動都更有趣，也更可能堅持。

7.把運動當遊戲。這讓人們能保持運動動機，趣味性也大大增強。如記錄運動時間及強度等數字，逐日進行比較，就能增強「遊戲感」。

8.多一些變化。美國蓋洛普諮詢公司調查發現，2015年，55%的美國人經常鍛鍊，原因之一是當年火爆上市的可穿戴設備改變了傳統的運動方式和運動觀念。運動形式和運動量都應多樣化，而非雷打不動的「每天跑步多遠或舉重多少次」。

9.求助私人教練。個性化指導對於保持運動的科學性和持久性很關鍵。私人教練會根據你的身體素質等指標，研究出能使效能最大化的鍛鍊計畫。

10.獎勵自己。偶爾來點「半工半玩」式的運動，如騎自行車去參觀啤酒廠或跑步去烤肉店，並適當來點獎賞等，能鼓勵自己愛上運動。