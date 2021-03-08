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魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

編譯組／灣區電
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

國家心理健康研究所報告，2017年有超過1700萬美國人罹患憂鬱症。根據「美國醫學會期刊」(JAMA Network Open)2020年9月發表研究，有憂鬱症狀的美國人數目前可能是疫情前三倍。目前仍未有緩解憂鬱症的萬能藥，但有許多有效方法，包括魚油等補充療法。

根據國家補充與整合健康中心，魚油是來自魚類及海鮮的脂肪，包含兩種omega-3脂肪酸：EPA與DHA。第三種脂肪酸是來自植物的亞麻酸，例如核桃、亞麻子與奇亞子。身體需要以上三種omega-3脂肪酸，EPA、DHA顯然有其對身體的益處。Omega-3脂肪酸、魚油及魚油補充劑雖有關，但不一定能相互取代。

大量研究顯示，omega-3缺乏與多種精神疾病，包括憂鬱症、躁鬱症及失智症的罹病風險有關。「哈佛健康報告」指出，證據表明，omega-3可穿過腦細胞的細胞膜，並與已知在情緒調節扮演重要角色的分子相互作用。更具體地說，有理論提出魚油中的omega-3抗發炎特性有助於穩定情緒。

「免疫醫學新領域」期刊2019年發表研究表示，憂鬱症包括了神經系統不同部位的發炎。哥倫比亞大學精神病學教授穆斯金(Philip R. Muskin)表示，omega-3可減少多種發炎，包括腫瘤壞死因子等，消炎過程可能有助調節情緒。

波士頓麻省總醫院憂鬱症臨床與研究計畫主任米朝倫(David Mischoulon)表示，魚油既是憂鬱症的附加療法，也是獨立療法，研究支持服用omega-3有效且安全。然而，目前尚無最佳製劑或劑量的明確說法。

「亞太精神病學」期刊2018年12月發表的十項前瞻性研究系統回顧分析中，有證據顯示，多吃魚的人，能比少吃魚的人罹患憂鬱症風險降低11%。「情緒障礙期刊」2016年11月發表報告指出，從魚類攝取0.6克EPA與DHA，可減少情緒障礙風險。國家衛生院指出，3盎司鮭魚含有約1.5-1.75克EPA與DHA。

研究人員於2017年12月在「綜合神經學雜誌」上發表研究結論，根據臨床實驗，魚油補充品可有效幫助治療憂鬱症狀，但最適合作為傳統處方抗憂鬱症藥物的附加治療，而非單獨治療。另一項於2020年5月發表在「BMC精神病學期刊」報告，研究了910例omega-3補充劑與安慰劑的憂鬱症患者隨機對照實驗，結論是高劑量與低劑量的EPA及DHA補充劑，在緩解症狀方面都比安慰劑更有效，效果在早期憂鬱症最為明顯。

不過，國家心理疾病聯盟醫療長達克沃斯(Ken Duckworth)認為，儘管有可信證據，研究尚未確定魚油在精神健康的具體作用。不濫用藥物、生活型態包括自我保健、健康飲食、運動與社交，皆有更多證據顯示有助情緒。他說，他不會從魚油開始，魚油無法完全治癒情緒障礙。

醫生是否應推薦魚油或其他omega-3藥物來治療憂鬱症？目前並未有具體答案。必須衡量憂鬱症與其他健康狀況風險，穆斯金與米朝倫醫生都表示，根據病患飲食與整體健康需要，可能向某些患者推薦補充魚油，但不建議適用於所有人。廣泛建議吃魚已成健康飲食的一部分，美國農業部最新的「美國人飲食指南」建議，美國成年人每周吃8盎司的魚。

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