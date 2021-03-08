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科學證明：這5種食物 對身體有害

編譯組／灣區電
飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)
飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

儘管大部分人都知道基本的健康飲食原則，但礙於忙碌、壓力或厭倦沙拉和瘦雞肉，很難做到吃得健康。而美味和方便，則可能對健康造成毀滅性後果。以下是經過科學證明，會對健康造成嚴重傷害的食物：

1.罐頭食品。罐頭食品經過高度加工，通常有害，它們通常含有較高的鈉和糖，例如罐裝湯品、麵食、醬汁、水果等，以保持風味。罐頭湯品在高溫烹煮足夠長時間，以此殺死潛在細菌，一些天然風味就會蒸發。此時，鹽就是一種便宜方便補充味道的方法。根據「營養素」雜誌(Nutrients)評論，隨著時間累積，高鈉攝取會增高血壓，並增加罹患心臟病或中風的風險。若經常為了方便而食用罐頭，請確保不會超過美國食品暨藥物管理局建藝的每日鈉攝取量。

2.微波餐點。另外一個超級方便而不用開火的食物是冷凍可微波餐點。不幸的是，專家表示，儘管它們仍然美味且可快速備食，通常對身體是弊多於利。「英國營養雜誌」(The British Journal of Nutrition)2015年一項研究顯示，每天食用預製食品，包括微波餐點，可能導致整體飲食不佳。

食用加熱即食餐點，會增加脂肪攝入、減少纖維攝取，以及增加腹部肥胖發生率。腹部肥胖就是腹部脂肪累積，與早逝有關。事實上，最近一項研究指出，腹部脂肪每增加10公分，分別會造成女性死亡率增加8%、男性死亡率增加12%。

3.速食。有關速食的一個無法避免的事實是，它為大量生產，並且通常是高度加工。與全食物相比，加工食品是指任何經過化學改造且僅由精製成分與人造物質製成的食品。食用高度加工食物的另一項害處是會導致發炎。

根據「WebMD醫學參考」(WebMD Medical Reference)資料，發炎可由精製碳水化合物(例如白麵包)、含糖飲料、加工肉品、人造奶油與起酥油，以及油炸食品引發。事實上，根據波恩大學「細胞」雜誌報告，速食可在體內引起類似抵禦疾病的發炎反應。「哈佛婦女健康期刊」(Harvard Women’s Health Watch)總編輯瑞喬蒂(Hope Ricciotti, M.D.)、高蘭(Toni Golen)表示，當發炎反應在體內長期存在，會導致嚴重健康問題，包括心臟病、關節炎、憂鬱症、阿茲海默症甚至癌症。

4.含糖食品。許多食物都含糖，包括飲料、調味品、麵包與烘培食品都添加糖，有四分之一美國人食用超過美國農業部建議的每日糖攝取上限50克，攝取糖量高達每日105克。美國心臟協會指南建議，女性每日攝糖量不超過24克、男性不超過35克。

西北醫療中心註冊營養師史賓瑟(Elizabeth Spencer)表示，可怕的是，過量攝取糖剛開始不會被注意，對健康的負面影響在幾年後才會被發現。過量攝取糖的風險包括罹患2型糖尿病、脂肪肝、心臟病與關節炎，並且馬上會體重增加。

5.紅肉。根據哈佛醫學院網站報告，每天食用大量紅肉，包括牛肉、豬肉、羊肉，會高度引發結腸癌。2005年一項歐洲研究，五年期間追蹤47萬8000名健康男性與女性，有1329人罹患結腸癌。食用較多紅肉(每天5盎司以上)比食用較少紅肉(一天吃少於1盎司)者，罹患結腸癌可能性高30%。食用其他肉類如雞肉或魚，則不受影響。

根據美國農業部，美國人2018年平均食用222.4磅紅肉，約相當於每天吃近10顆肉丸(或約一天吃10盎司紅肉)。「營養與營養學雜誌」出版數據顯示，有四分之一美國成人現在仍食用過多未加工紅肉，份量超過建議水平。

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