中文學校研討會 美台教師線上交流

北加州中文學校連鶴會舉辦教學研討會，精進老師的教學技巧。（記者李榮／翻攝）

北加州 中文學校聯合會2月28日下午舉辦第二場教學研討會，邀請到灣區 名師陳姮良主講「解剖中文課101」，並且連線台灣的郭色嬌與顏瑞隆老師，介紹「特別的愛給特別的你」。

中文學校聯合會指出，自疫情 以來，一連串緊鑼密鼓的教學講座都著重在於如何使用線上教學工具，一年下來金山灣區的老師們已經認識了各式各樣的線上輔助工具。然而，線上教學工具琳瑯滿目，要恰如其分運用在教學上還是需要技巧，而且老師們一定要謹記教學的初心與愛心，回到教學最根本的核心。

灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅都參加當日研討會。閻樹榮指出，感謝中文學校聯合會在疫情期間辦理研討會，佩服所有老師們不斷學習的精神，並一直爲海外的中文教育努力。

北加州中文學校聯合會會長陳亳蕙表示，三位講師都學有專精，相信在經過課程後，大家在教學上能更得心應手。

陳姮良分享了在備課時的方向及預期目標，藉由系統化解析教學設計和流程，幫助老師重新審視教學模式。她表示，教學的成功，除了教學流程和設計的硬知識外，課室中情緒行為管理的軟技巧也不可或缺。

灣區許多老師都反應曾因課堂中學生行為問題，導致教學受到影響或干擾。郭色嬌與顏瑞隆老師當日以實際案例分享常見的課室行為狀況，探討行為背後學生的情緒與特質。兩人分享有效處理課室中情緒與行為問題的方法，建議以同理、鼓勵等方式，幫助特殊需求的孩子。