沙拉賣17元、治安又差 科技人憤怒搬離金山

科技業內出現業者出走灣區、搬去德州的大潮。（美聯社）

搬離灣區 的大潮愈演愈烈。一名在舊金山 的科技業從業者，最終無法忍受高昂的物價和變壞的治安，搬去了德州。

現年33歲的布魯邦（Kieran Blubaugh），四年前因為科技業的工作機會搬來了舊金山。他租住在舊金山Russian Hill的一個兩房公寓中，租金 一個月是4000元。雖然給了這麼高的租金，但是治安的狀況令他憤怒又無奈。

他在接受舊金山紀事報的訪問時表示，有匪徒打破自己上鎖的車庫房門，毀壞了自己價值8000元的摩托車。這也直接導致他的保險費用上漲。他的寵物狗也差點死掉，因為吃了路邊的人類的糞便。同時，他的公寓附近，也時常看到有人被警察抓捕、或者是有吸毒的「癮君子」被醫護人員搶救。

「我住的還算是舊金山比較好的區了，」布魯邦說。

至於物價，也是令他想要搬走的原因。被問到自己在舊金山買的最後一個過分昂貴的東西，布魯邦說就是當天的午餐，一份17元的沙拉。

他說，搬去德州達拉斯之後，房租立刻從4000元降低至了1300元，而且面積是差不多的。但是搬走的過程也令他花了不少錢，包括租用了一輛小貨車，租車的錢就要花3000元。四年前，他從俄勒岡州搬來舊金山的時候，租車的錢只需要300左右。

如果要選一件會令自己懷念的灣區的事物，布魯邦表示就是住在灣區能夠很快地去到大自然之中，以及去到會下雪的地方。但是最不懷念的事情，布魯邦說，就是走回家的兩個街口的路上，都會被遊民大吼大叫。

「聽起來我好像在抱怨遊民的人口，這讓我感到難過（Feel bad），但是我不會懷念。」布魯邦說。