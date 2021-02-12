中文學校聯合會服務學生 轉為線上活動

北加州中文學校聯合會在灣區傳承中華文化。（北加州中文學校聯合會提供）

成立於1978年的北加州 中文學校聯合會，會員學校範圍涵蓋廣大，北至Ukiah 市、南至吉爾洛、東到沙加緬度市、西至太平洋。中文學校聯合會以推廣傳統中華語言文化及文字、服務所屬會員學校為宗旨。聯合會長期在社區協助傳承中華文化，每年在新年時，也舉辦迎春揮毫活動，慶祝新一年的到來。

北加 州中文學校聯合會第43屆會長陳亳蕙指出，中文學校聯合會的會員學校目前約有80多所，學生的人數、中文教師的陣容都非常盛大。會員學校內有少數課後的中文學習班，以及傳統上在周末上課的「僑校」，推動中文教育。只要是認同北加州中文學校聯合會宗旨的學校都能夠加入。會員學校有些是教授繁體字、有些教授簡體字，注音、拼音也都有。

她表示，北加州中文學校聯合會每年都舉辦許多比賽、營隊，以及各式活動。像今年3月下旬、4月上旬就將依往例舉辦學術比賽。今年因為疫情 的關係，必須改在網上舉行，經過多次考量與評估可行性與公平性以後，項目選為演講、朗讀、鉛筆書法、毛筆書法、國畫等。

陳亳蕙指出，疫情的影響非常大，過去一年以來，課程與活動都改成網上舉行，雖然非常挑戰，但還好聯合會義工、老師、學生，以及家長都很配合，也已經逐漸適應。當然，每次辦線上活動都是新的體驗，例如最近將舉辦迎春揮毫，光是要拿筆墨紙硯給貴賓，就可能必須要親自送到對方家中，而且因為仍然在疫情期間，還需考量防疫。

陳亳蕙說，自己的三個小孩也都是北加州中文學校聯合會的「校友」，曾讀過思源、矽谷、聖荷西等中文學校。雖然在過程之中，孩子們一度曾抗拒，但堅持後還是把中文學得不錯，「像我老大有時還會用中文跟我傳訊息，老二在工作上也因為會中文，更受老闆的重用。這些都是學習中文的好處。」