企業搬離矽谷…李卡多籲停止指責技術

聖荷西市長呼籲停止指責技術。（市政府官網）

聖荷西市長李卡多近日在個人專欄中就「矽谷 大遷徙」(Silicon Valley Exodus)發表了看法，他表示，一些「古怪的億萬富翁」離開，不會給灣區 帶來厄運。但是必須解決灣區灣區對於年輕的創新創業者的障礙，包括全國最高的房價、長期的勞動力短缺，以及複雜的法規於高昂的稅收成本等。同時他強調必須要停止對於技術的指責。

李卡多說，是政策選擇讓科技企業搬離了矽谷，而不是技術本身。舊金山灣區一年裁員36萬人之後，有必要去正視這個議題。他指出，灣區事實上已成為美國房價最貴的地區，每套公寓大約70萬美元。儘管目前有各種政策創新去減低住房的政策成本，然而很少政策創新會去觸及到建築過程的訴訟、勞動力、土地和以及地方控制權等。

他指出，加州 法規與稅收也是另外一個趨勢科技公司逃離灣區的原因。惠普和Align Technologies這兩家公司最近幾個月在聖荷西擴大的了其研發業務，但是把企業的總部搬離了加州。雖然這兩家公司願意花更多的錢來留住矽谷的高技術的研發人員，但他們也同時意識到通過避免加州的法規和稅收，可以節省大量開支。

李卡多表示，在全美的50個州中，加州對企業，尤其是小企業的監管負擔最重。最近針對大型企業的隱私規定引起了軒然大波。這將使所有雇主因遵守規定而損失550億美元。他說，加州需要對監管進行一次清理。

他指出，加州一直是商業稅收負擔最重的州之一。即使是成本較高的德州奧斯丁市，與加州相比也為企業節省了20%的運營成本。解決辦法並不是為科技企業提供特殊補貼或減稅，更不是發起反對稅收的運動。他同時也呼籲停止繼續增加新的針對企業的稅收。

李卡多說，加州應該開始停止譴責技術，一些「古怪的億萬富翁」的離開，不會給灣區帶來厄運。但灣區對初創公司，以及驅動它們的有才華的企業家的吸引力的下降會帶來厄運。創新者來到矽谷，是因為這裡提供了較低的進入門檻。平等、開源的風氣，歡迎移民、極客和怪人。但現在灣區越來越多地對新人和雄心勃勃的人設置障礙，包括金融的、監管的、甚至文化的。他表示，需要做的事情有很多，但從停止譴責技術開始是極為重要的。