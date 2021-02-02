學生跑趴沒戴口罩 聖他克拉拉大學：最重罰停學

聖他克拉拉大學數十名學生被舉報沒戴口罩、未保持社交距離參加派對。(圖取自電視截圖)

聖他克拉拉大學數十名學生被舉報未戴口罩參加派對。校方警告學生，若違反新冠相關限制規則，將面臨停學處罰及500元罰款。

聖他克拉拉大學學生事務副教務長羅森伯格(Jeanne Rosenberger)承認，上周校方接獲有關大型聚會活動的大量投訴，學校正在對舉報進行調查。她在學校網站給學生的信件內容重申，學校希望所有學生遵守健康規定。另一方面，學校也鼓勵學生保持社交距離 ，並可以用表格或電子郵件、社交媒體發送方式，通報任何不當行為。

一名學生在Instagram帳戶發布兩張於1月24日學生群聚在校外兄弟會房屋後院舉辦派對的照片，聚會參加者未戴口罩，也沒有保持社交距離。Instagram帳戶由匿名學生擁有，發圖後受到許多同學按讚，但也有來自其他人恐嚇威脅訊息。

根據聖他克拉拉縣嚴格健康法規，禁止來自超過三個不同家庭者群聚。羅森伯格規勸學生不要主辦或參加校園外活動，並鼓勵同儕間互相勸說。聖他克拉拉大學上周公布最新結果，測試1354人中有58個確診，陽性比例為4.3%。校方過去兩周有12例陽性確診。自3月以來，學校共有317人確診。

新冠疫情 對南灣聖他克拉拉縣打擊甚鉅。儘管加州 於一周前解除居家避疫命令，聖縣目前仍處於「紫色」層級，31日有532個新確診病例，全縣過去一年已有10萬1964個確診、1414人死亡。聖縣許多醫院仍面臨加護病房床位短缺狀況。