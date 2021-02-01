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聖荷西學齡前學校70歲寵物龜 遭襲重傷

編譯組╱灣區 1月31日電

聖荷西學齡前學校「Play ‘N’ Learn Preschool」高齡70歲寵物烏龜「米開朗基羅(Michelangelo)」因學校被闖入破壞，連帶受到歹徒用門柱和金屬條攻擊重傷，被發現後立即送到動物醫院接受手術。警方已逮捕嫌犯，涉嫌虐待動物等重罪。

學校負責人拉里茲(Tammy Lariz)家族約四年前透過一項救援計畫，獲得烏龜米開朗基羅。這所學齡前學校約有70名孩子，年齡在18個月至5歲之間，孩子們以「忍者神龜」卡通(Teenage Nutant Ninja Turtles)其中一個角色為牠取名。牠是隻來自非洲的友善老烏龜，體重達65磅，學生們在學校餵食牠，並受到師生寵愛。

不料，學校30日遭到40歲嫌犯羅伯斯(George Robles)闖入。當負責人與警察在評估財產損失時，拉里茲在學校操場角落圍欄花園發現米開朗基羅，有一支棒子卡在牠身上，看起來非常害怕。

米開朗基羅受到歹徒闖入波及被毆打刺傷。嫌犯用木頭門柱和金屬棒試圖打開龜殼。警方後來逮捕歹徒，並對其進行72小時緊急心理健康評估。米開朗基羅被送醫急救，進行為期三小時的手術。

聖荷西警局代理局長迪戴爾(Dave Tindall)在聲明中表示，虐待無辜動物是不能容忍的，必須嚴加處置。警察單位將與精神健康專業人員合作，警員進行危機處理訓練，讓所有涉案者都被安全逮捕。

烏龜一般平均壽命為80歲，但大部分可活到超過100歲。

警察 聖荷西

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