柏加大秋季近11.3萬人申請入學創新高 同比增28%

柏克萊加大28日宣布，11萬2821個高中生申請2021年秋季新生入學名額，創歷史新高。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大28日宣布，11萬2821個高中生申請2021年秋季新生入學名額，創歷史新高。比去年同期增長28%。來自代表性不足區域（非裔 美國人、西裔、美國原住民）的新生，申請增加了38%。

加州大學校長辦公室官方公佈了9個本科校區的新生和轉學申請數據。加大的新生和轉學申請增加了16%。柏加大的轉學學生中，申請人數增加8%，達到2萬2187人。其中，代表不足的學生增加了6%。

來自非裔學生的新生申請人數，去年為4458人，今年增加到6580人。來自西裔學生的新生申請，從去年的1萬5744人，躍升到今年的2萬1438人。所有其他種族群體的學生申請也在增長，但增長的幅度沒有非裔大。父母都沒有四年制大學學位的第一代學生，和低收入 學生的申請明顯增加，無論是新生還是轉學申請。

柏加大的招生 官員表示，本科生招生辦公室從面對面的宣傳和招聘工作轉變為百分的虛擬宣傳和招聘工作，使工作人員能夠接觸到更多的學生，而不受差旅和預算的限制。他們也更加注重對服務不足的學生的宣傳。

柏加大助理副校長兼本科生招生主任奧甘多（Olufemi "Femi "Ogundele）表示，學校試圖努力應對代表性不足、低收入、農村和第一代大學生的需求。奧甘多和團隊一直在開發新的方法和策略來增加大學多樣性。就代表不足的學生錄取人數而言，柏加大2020年秋季錄取的新生班級是30多年來種族最多樣化的班級。

柏加大研究生部門的官員也宣布，來自歷史上代表性不足背景的學生申請研究生計畫的數量，創下歷史新高。這個數據與加大校長辦公室的數據不同，後者只涉及本科生入學情況。

與2020年秋季相比，代表性不足的少數族裔博士申請人數，增加了42%，代表性不足的學生申請學術碩士課程的人數增加了82%。專業計畫的代表性不足學生申請人數增加了13%。在所有研究生申請者中，代表不足學生增長19%。

研究生部門官員認為，這一增長與他們與學術計畫合作所做的外聯和招聘工作的變化有關，在這個錄取周期中，絕大多數研究生計畫取消GRE測試要求，重新制定申請費減免計畫，為代表性不足、低收入和系統影響的申請人提供服務。