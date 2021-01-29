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金山學校要除名林肯、華盛頓 全美熱議 布里德批：費解

編譯組╱舊金山28日電
根據市議會通過的改名規定，舊金山的林肯高中必須除名林肯之名，改用別的校名。(Getty Images)
根據市議會通過的改名規定，舊金山的林肯高中必須除名林肯之名，改用別的校名。(Getty Images)

舊金山學區的教委會日前以接近無異議的投票，通過要44所學校改名。即將現有的校名除掉，再改用別的名稱。包括受人尊敬的林肯、華盛頓和傑佛遜等總統的名字都要除掉，舊金山出身的聯邦參議員范士丹的名字也要改掉。舊金山這項決定，立即引起全美熱議，不少人都在問：舊金山自由派價值觀是否過了頭？

教委會中只有一人投了反對票，其餘全部成員都投了贊成票。但反對的人其實不少，包括了市長布里德去年她已批評說，要求除名具有冒犯性(offensive)。她現在再發聲明說，教委會要44所學校在今年4月前除掉現有校名，卻沒有說明為什麼必須在短時間內除名？改校名對學校、教師、學生和家長都是大事，為何要如此倉促？

布里德還批評說，教委會眼前應該以推動學校重開為當前急務。全市數萬學生大都急於學校重開，教委會不去討論這個重要議題，卻在今年第一次會議就逼使學校改名，實在令人費解。

教委山齊斯(Mark Sanchez) 說，學校改名不只是具有象徵性意義，也是對社區、家庭和學生發出重要訊息。

教委通膪的除名指引包括：學校不能用奴隸主、主張奴隸制度的人、主張種族滅絕的人作校名。知名的種族主義者和白人至上主義者都不能用作校名。

建國之父華盛頓和民主之父傑佛遜都是奴隸主，所以要除名。因頒布釋奴令而受人尊敬的林肯總統，因為曾對印第安原住民不友善，也要被除名。范士丹為1980年代時在舊金山市府大樓恢復邦聯旗也要被除名。

教委會要44所學校在4月前去除掉現有校名，並提出新校名，交教委會議決。

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