太健忘怕失智？DANCERS改善腦功能

改善記憶並紓緩失智，活化增加大腦能量是首要任務。(Getty Images)

隨著年齡增長，每人都曾經歷過偶發性失憶，可能放錯東西或忘記某人名字或做某件事。儘管暫失記憶令人尷尬且有壓力，但不代表正在失智 路上。哈佛大學附屬醫院麥克雷恩醫院(Harvard-affiliated McLean Hospital)神經心理學家Lydia Cho表示，某些程度記憶力衰退是老年正常現象，不能指望能記住人生中所獲得的所有資訊，無論是很久前或最近發生的人事物。

發生經常性健忘時，可詢問醫師，可能是潛在可治療的健康問題。例如失眠、焦慮、憂鬱都會影響大腦功能，包括記憶力。若失憶更頻繁或嚴重到影響日常生活(例如忘記付帳單 或吃藥)，醫生可能建議進行神經心理評估，專科醫師會評估記憶力與其他認知能力，如注意力、執行功能、語言及視覺空間能力。

大部分失憶無須擔心，可採取方法管理改善大腦功能。例如應用「DANCERS」管理並增強記憶力，這是麥克雷恩醫院老年精神病學計畫前主任艾利森(Dr. James Ellison)創立的生活方式準則：

D(Disease management)疾病管理。保持健康體重、不吸菸，維持血壓、膽固醇和血糖，有助保護和維持認知功能。

A為活動Activity。任何有氧活動，例如散步、游泳、運動都有益大腦健康。有氧運動經由增進氧氣與血液循環增加大腦能量。

N(Nutrition)營養。營養不良會導致大腦匱乏。地中海飲食有益健康，強調蔬果、全穀物、瘦肉、肥魚與健康脂肪。

C(Cognitive stimulation)認知刺激。規律地給予大腦挑戰，大腦活動越多，可保留記憶的可能性越大。

E(Engagement)參與。研究證明孤立與較低認知功能有關。任何種類社交參與都有益大腦。

R(Relaxation)放鬆。大腦需要足夠休息。做些可放鬆身心活動，無論是運動、瑜珈、冥想、閱讀或沐浴。

S(Sleep)睡眠。睡眠是大腦清除毒素的時間。建議每晚有七至九小時睡眠，維持良好睡眠習慣。設立睡眠時間表並堅持，睡前至少一小時避免使用任何電子用品，晚餐吃過後就不再進食。

以下是可能面臨記憶障礙與因應措施：

•心不在焉。當做太多雜事且不專心在不重要事情時，會發生心不在焉情況。但小細節可能會產生不良後果，例如忘記吃藥或沒帶手機 離家。面對多個事項時，可依重要性安排處理順序，例如為確保按時服藥，可使用標有日期時間的藥盒，或在手機設置鬧鐘提醒。

•遺忘。可能忘記人名或事情。建議將人名與回憶事物相連，例如愛好、工作、背景、配偶等。

•短暫失憶。隨著時間遠久而流失某些記憶。大腦會決定信息是否重要或不可或缺。例如能馬上記住一個電話號碼且立即使用，但若不再需要時，大腦就不記得。若想保留某些記憶，請給予這些記憶更多情緒，如果認為這些重要，可能會在大腦停留更長時間。例如透過對話與照片記錄。

•記憶錯置。如果連結資訊與來源遇到困難，可記下事件內容訊息，例如手機語音備忘錄功能或拍照或錄影。為了保護自己免於詐騙，絕不要在電話或網路分享財務訊息，例如帳戶資料或信用卡號碼。若不信任你的記憶，可由親友協助以確保其合法性。