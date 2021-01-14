我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

CES疫期開展 駐金山科技組組長：科技改變生活越趨明顯

記者李榮／聖荷西報導
科技組長葉至誠認為，科技造成生活改變的趨勢愈來愈明顯。（記者李榮／攝影）
科技組長葉至誠認為，科技造成生活改變的趨勢愈來愈明顯。（記者李榮／攝影）

每年都在拉斯維加斯舉辦的全球最大的消費性電子展（CES），今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係改為線上舉行，參展廠商也比過往少許多。駐舊金山科技組組長葉至誠13日觀察，今年很多產品都與線上零售應用、網路資安以及電玩（gaming）有關，而從參展的產品與技術就可以看出，科技造成生活改變的趨勢愈來愈明顯。

葉至誠指出，去年CES有4000多家公司參展，但今年只剩不到2000家參展。歸納數據可以看出，這次最多參展團隊是來自美國，再來是南韓 、中國與法國。台灣則是以130家，名列第5名，其中包括科技部就帶來約100個新創團隊。

他指出，今年CES展中有很多零售相關的應用。以前消費者對於部分品項在網路上購買，會比較忌諱，例如因為網路購物會無法試穿。但新冠肺炎疫情之後，更是促進了網路購物的快速發展，線上虛擬試穿許多新的技術與科技逐漸問世，「我認為接下去再看，網路的虛擬試穿很快會成熟。」

另一方面，疫情可能會根深蒂固改變工作的型態，可以說是彰顯「分散式工作」的價值，也就是遠距上班。而人才在各地遠距上班，如何協同作業、強化資訊安全，也是直得觀察的重要趨勢之一，所以今年的雲端計算、網路資安相關方面，也相當熱門。

另一方面，電玩（gaming）也是日後發展的重要趨勢之一。過去很多人可能以為電玩局限於電動玩具的範疇，但事實上

「gaming」早已跳脫電動玩具的框架。例如疫情之下，透過虛實整合、用電腦「打籃球」，能夠做到逼真的情境，而且電腦還可以分析玩家姿勢與身上的熱量消耗，成為新的運動娛樂，創建出新的可能。

疫情 CES 新冠肺炎

上一則

「加州全保」申請月底截止 投保要快

下一則

灣區去年糧食價格大漲 失業者雪上加霜

延伸閱讀

金山加大逾30醫師連署 籲加州下月重開公校校園

金山加大逾30醫師連署 籲加州下月重開公校校園
金山新議長華頌善 中文名有來頭

金山新議長華頌善 中文名有來頭
金山撥款6200萬元 紓困商戶

金山撥款6200萬元 紓困商戶
深陷香港旅遊貪腐醜聞 金山行政官請辭

深陷香港旅遊貪腐醜聞 金山行政官請辭
金山灣區9縣新冠疫情 單日確診7559例 45人死亡

金山灣區9縣新冠疫情 單日確診7559例 45人死亡
回應聯名信 布里德力挺：金山華埠不會消失

回應聯名信 布里德力挺：金山華埠不會消失

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

2021-01-11 00:28
輝瑞疫苗。(Getty Images)

美聯社：接種疫苗兩周 佛州醫死亡

2021-01-09 16:05
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
州長紐森在網上呼籲加州人留在家裡，減少病毒傳播。(Getty Images)

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

2021-01-09 22:55
紐森說，將會加快加州的疫苗接種，未來1周將可為100萬加州人接種。(Getty Images)

紐森下令加快施打 加州未來1周 百萬人接種

2021-01-09 22:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休