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我為什麼胖? 對症下藥 才能減重

編譯組/灣區電
專家認為，須確知並解決過胖原因，才能真正減重。(圖取自網路)
專家認為，須確知並解決過胖原因，才能真正減重。(圖取自網路)

對許多人來說，新年目標包括某種程度上的減肥。然而，儘管會少掉一些多餘磅數，證據顯示，多數人過重問題仍然存在。可減輕10%體重的過胖者當中，僅有六分之一能維持減重一年以上。專家指出，一般認為肥胖是暴飲暴食引起，但主因其實是人體正常維持脂肪量的一種或多種破壞。須了解過胖原因，才能真正減重。

哈佛大學醫學院藥學系助理教授、麻州總醫院過胖、新陳代謝與營養研究所主任凱普蘭(Dr. Lee Kaplan)表示，復胖主因不在於行為，而是身體本質失能，導致儲存過多脂肪，吃下更多東西卻燃燒較少卡路里。但這不代表所有減肥的努力都徒然無功。儲存脂肪量受到環境強烈影響，解決身體增重原因，有助於減重並維持不復胖。

★了解身體對減重的反應。如同考慮其他身體機能失衡，同理思考過胖主因。例如，若有水腫問題，不是不喝水就能去除水分而期待能解決問題。凱普蘭表示，首先必須了解水分滯留身體的原因。人體儲存過多脂肪的問題也類似，必須試著克服身體飢餓信號，單純少吃並不是有效長期解決方法。

★找出問題根源。首先了解身體儲存脂肪的原因，包括睡眠不足、慢性壓力、日常生理時鐘紊亂、藥物等，可能導致增重，或是飲食過多加工食品、缺乏運動導致肌肉萎縮等。

★做些探究工作。自問是何時開始增胖？何時增重最多？原因為何？例如，是否停止規律運動、承受巨大壓力、開始輪夜班？生產、更年期或家人過世後，或開始服用新藥後，發生體重問題？分析問題何時發生及體重何時開始增加，有助於確定需解決的潛在問題。

★做出改變。確定體重增加的根本原因後，進行調整。

★採取持續飲食改變。凱普蘭表示，沒有一種單一解決方案或飲食方式，對每個人都有效。最信研究顯示，有些人適合低醣飲食，有些人則適合低脂飲食，最佳方法因人而異，需選擇一項長期可行且安全的計畫。

★若有需要，可尋求協助。有些人減去5-15磅，可能毋需他人協助，但有些人可能需要專業協助，才能持續減重。凱普蘭說明，若因為身體有疾病，或改變生活方式可能無效的情況下，可能需要更多醫療協助。

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