聖誕節「疫」常 6招調控心情

今年過節不同於往年，調整心情也能有度過美好佳節。(Getty Images)

導因於新冠疫情，今年的佳節將與往年不同，無論是無法與親人相聚，或是旅行須隔離或完全待在家，這些變化都令人感到憂鬱。哈佛醫學院精神學系助理教授康諾利(Dr. Hilary Connery)認為，人們可能因此感到罪惡、寂寞或悲傷。人類是社交動物，藉著節日及特殊活動保持與他人聯繫，缺席或改變會讓人不安。但是，人們可採取一些補救方法，使自己較容易度過這段不尋常的時間。

專注於重要事情

節日可能不同，但仍具意義。康諾利表示，也許今年可以過個更安靜的佳節，或考慮對家人重要的事情，藉機休息和內省。或在此時助人，例如社區服務或單純地做個友善鄰居。

接受必需的改變

康諾利強調，人們需要面對新冠病毒是如何持續無所不在且致命的現實，它不會在乎我們的社交需求。應放下既定框架的想法，接受必需的改變，保護自己與他人且有助前進。

細數擁有的祝福

儘管面對失望很難讓人看到光明面，但仍尋找一絲希望，並無傷害。例如，當你可能錯過生日宴會的同時，也可能少了辦活動的壓力或額外支出。

預先計畫

今年家族聚會可能較難，但並非完全不可能。可先聯繫親人，實現相聚目標也可能須進行必要的事先旅行隔離計畫。儘早開始規畫，才有更多選擇與時間進行調整。最終能讓計畫成行，並且找到不會威脅或傷害到任何人的安全方法。

尊重差異

你的風險承擔值與個人風險成因，可能與他人不同。計畫時注意並留意這些不同。有些人將線上家聚視為負擔，也有些人傾向僅以網路聯繫，完全取決個人特殊需求、性格與健康情況，找到彼此都能接受的團聚方式。

積極應對失去與改變

多數人在生活中都會經歷一些困難，無論是個人、職業或財務。處於壓力時期，可從過去經驗找到健康方法應對失望與失落的感受。包括找到因應措施、思考過去經驗、更換不健康方法等，嘗試用更健康的應對措施，例如打電話給友人傾訴，不要狂吃冰淇淋或喝烈酒，但偶爾吃些零食或小酌則不是問題。