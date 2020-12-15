疫情未歇 Google在家辦公延長至明年9月

Google宣布將居家工作時間延長到明年9月。（Getty Images）

由於新冠疫情 惡化，第一批疫苗 也才剛上市，Google 決定將員工居家工作的時間延長到明年9月。

不過，雖然Google延長了員工居家工作時間，他們也另外擬出一系列改變計畫，足以大幅改變科技員工未來的工作方式。

Google母公司Alphabet執行長皮采（Sundar Pichai）13日晚上發出電子郵件向員工宣布，公司正在測試一個「彈性工作周」（flexible workweek）的想法，為日後員工可以安全重返辦公室做準備。這項計畫希望員工每周至少三天在「合作日」（collaboration days）到辦公室工作，其他日子可以在家工作。

皮采在電郵中說：「我們正在測試一項假設：彈性工作模式可以增進生產力、合作力和健康。儘管有幾家公司已開始測試這種混合式勞動力模式，但還沒有任何一家公司已制定完成，因此，這會是一項有趣的嘗試。」

不過，這項彈性工時計畫何時實施還未確定，因為各國的新冠疫情程度不同，新計畫也無法適用於世界各地所有的Google員工，例如那些必須長時間與顧客互動或數據中心和實驗室的員工。

皮采沒有提到，是否會要求員工在重返辦公室前先接種新冠疫苗。Google發言人史吉格利亞諾（Gina Scigliano）表示，公司曾說過，如果醫師或地方衛生官員告訴員工可以接種疫苗，公司建議他們接種，Google也正在想辦法，讓員工有機會在明年年中或年底前接種疫苗。