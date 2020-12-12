名記者：馬斯克搬到德州 不意味加州企業出走潮

知名政治新聞記者、洛杉磯時報駐沙加緬度分社總編輯邁爾斯（右下，John Myers）表示，不能因為馬斯克這樣古怪的大人物，要搬遷到德州去，就下結論認為有出走加州潮。（記者劉先進 ／翻攝）

電動車巨頭特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）8日表示，儘管SpaceX和特斯拉的主要營運留在加州 ，他個人已搬到德州 ，並直言加州商業環境不友好。他曾在5月公開批評並拒絕執行加州的居家避疫令，還暗示可能搬遷。軟件公司甲骨文11日也宣布，將總部從紅木城遷往德州。這再次引起加州高科技企業出走潮的討論。

在灣區委員會 (Bay Area Council)的視訊論壇上，知名政治新聞記者、洛杉磯時報駐沙加緬度分社總編輯邁爾斯（John Myers）表示，不能因為馬斯克這樣古怪（eccentric）的大人物要搬遷到德州去的趣聞軼事（anecdotes），就下結論認為存在加州企業出走潮。希望加州政府等各界真正展開大討論，交流加州整體的問題。

邁爾斯說，有關加州大公司搬走的話題一直不絕於耳。如加州和德州的對比，加州和其他州的對比。相關交流中，很大部分涉及加州或全美經濟的本質，工作場所的對比、未來工作的的趨勢等。沙加緬度的州議員肯定聽到搬遷的消息，且試圖評估情況。沒人對此視而不見。不能因為馬斯克這樣古怪的大人物要搬遷到德州，就下結論認為存在出走加州風潮。

他表示，很好奇各界能否由此展開大討論，交流加州整體的問題，也討論加州的稅收結構，但不要執著於此，陷得太深，不要試圖在各層面都將原因歸結於加州稅收高。「我還是對大公司是否真的離開加州的事實很掙扎。所謂出走，更像一個以前在討論的話題。是否有比個體搬出加州更大的事實和趨勢，還要拭目以待。」

KQED電視台特派政治記者拉各斯（Marisa Lagos）表示，如果她要和民主黨多數派就企業搬遷之事展開對話，會關注於公司與僱員的關係，著眼於哪種關係對公司和雇員友好。「目前很難為馬斯克和特斯拉感到難過。特斯拉潛在的勞工，主要是非裔和棕色人種，感染新冠和死亡的比例要高得多。他們需要更好醫療保險、安全網來保護安全。在過去四年，我們看到共和黨如何破壞（歐巴馬健保）。從觀察者來看，公司和員工的權利，不應是互相排斥的（指特斯拉工廠是否開放辦公與讓員工保持安全）。」