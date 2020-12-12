矽谷危機…甲骨文出走 總部搬到德州奧斯丁

軟體巨人甲骨文(Oracle)設在中半島紅木海岸(Redwood Shores)的總部。(Getty Images)

疫症大流行對矽谷 造成比想像中更大的衝擊。愈來愈多矽谷科技公司為了因應疫情造成的「遠距工作」潮流而重新部署未來的發展，造成愈來愈多公司從矽谷出走。軟體巨人甲骨文 (Oracle) 11日宣布將總部撤出矽谷，改為搬到德州 的奧斯丁(Austin)。公司出走，加上著名科技人搬走，已經造成矽谷的新危機。

CNBC和彭博新聞社都報導了甲骨文出走的消息。甲骨文向CNBC證實將總部搬到奧斯丁。該公司一名發言人表示，甲骨文為員工設立更具彈性的工作地點，因此除了矽谷紅木城(Redwood City)原來的總部辦公室，以及奧斯丁正在興建的新總部辦公室，也在其他城市設立辦公室，包括西雅圖、丹佛、南加聖塔蒙尼卡、以及佛羅里達的奧蘭多等。

疫症大流行使遠距工作成為不可避免的趨勢，而這種新趨勢則成科技公司從矽谷出走的理由和藉口。其實不少矽谷科技公司在疫情之前已對矽谷的高房價和大塞車表示不滿。但一直沒採取行動，直至現在「遠距工作」正式成為出走的導火線。

甲骨文的發言人說，讓員工選擇自己喜歡的地方進行遠距工作，有助提供工作效率。這是企業必須配合的新發展趨勢。

甲骨文創辦於1977年，是早期成功的矽谷例子。1989年甲骨文將總部搬到紅木城，並且將總部的數棟巨型辦公室設計成圓筒型，以象徵電腦系統的資料。資料庫是甲骨文起家的主要業務。

除了甲骨文，矽谷老牌科技公司惠普(HPI)也於本月初宣布將矽谷的總部遷到德州的休士頓。由矽谷著名科技人提爾(Peter Thiel)所創辦的大數據分析公司Palantir，也於今年初宣布離開矽谷，搬到丹佛。

惠普創辦於1939年，是矽谷最早成名的著名科技公司。它的出走，具有矽谷出現危機的巨大象徵意義。而Palantir是矽谷新一代科技的代表性公司。但它也離開矽谷，更讓人感到矽谷未來前景令人擔憂。

矽谷當前最紅科技人是馬斯克(Elon Musk)日前證實，他已經搬到德州，雖然他的電動汽車公司Tesla和車廠仍然留在矽谷。與馬斯克於1990年代一起創辦PayPal的提爾已於去年搬離矽谷。舊金山科技公司Dropbox的執行長休士頓(Drew Houston)一個多月前已證實搬到奧斯丁。