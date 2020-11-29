疲勞、腿腫、呼吸急促…恐是心臟衰弱徵兆

心臟衰弱常見徵兆包括疲勞、呼吸短促、腿部腫脹。(Getty Images)

心臟衰弱聽起來是一個可怕的字眼，通常讓人想到心臟跳動已到盡頭。其實並非如此。心臟衰弱代表著心臟無法產生足夠血液以滿足身體需求。常見影響包括疲勞、呼吸短促、腿部腫脹。

許多人更驚訝地發現，心臟衰竭通常是可控的。服藥、平衡運動與休息、低鈉飲食、注意酒精攝入，都可控制病況。但是，心臟衰竭病程無法預測，儘管長期處於控制情況下，仍可能發作，甚至需要住院。有時，突如其來的爆發是由感染或藥物引起，但有大部分時間會出現一些徵兆，例如比平常更容易疲倦或體重快速增加。

心臟衰弱惡化的警訊包括體重突然增加（一天增加2至3磅或一周增加5磅以上）、腳或腳踝特別腫脹、腹部腫脹或疼痛、不是與運動相關的呼吸短促、平躺時感到不舒服或呼吸困難、睡醒時感到呼吸急促、咳嗽或氣喘、疲倦加劇、精神混亂、食慾不振等。若有心臟衰弱疾病，並且注意到身體出現以上徵兆，必須致電醫生求診。

為了有效監控症狀，必須了解病症出現的徵兆。這可能很棘手，因為症狀似乎出現了又消失，很難分辨是藥物副作用，還是心臟衰弱的徵兆。特別是在情況輕微的狀況下。因此必須注意病徵發展情況，即使是小變化也很重要。記錄新症狀或現有症狀的改變，可以追蹤病徵改變一段時間。每天結束前，以1-5等級填寫症狀嚴重程度。

此外，當你查看紀錄時需自問：這些症狀有無規律性？症狀好轉或惡化？有否新症狀？有無漏寫任何東西？最重要是與醫生及醫護團隊保持聯繫，可早些發現病情變化，避免併發症。