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遠距「做實驗」聖荷西科技學習中心大挑戰

記者江碩涵／聖荷西報導
聖荷西創新科技博物館旗下的科技學習中心，致力於解決社會經濟與教育不平等的現象。（聖荷西科技學習中心提供）
聖荷西創新科技博物館旗下的科技學習中心，致力於解決社會經濟與教育不平等的現象。（聖荷西科技學習中心提供）

新冠病毒疫情大爆發，許多企業與機構為繼續提供服務面臨艱辛的挑戰，聖荷西科技學習中心的挑戰更為艱鉅，因為學習中心過去以「動手做實驗」為主要目的，如今只能轉為網路遠距離學習，包括要讓家裡甚至沒有電腦的人可以近距離接觸到科技，挑戰相當高。

聖荷西科技學習中心是聖荷西創新科技博物館內的一個組織，專門負責提供技術與實驗內容等，10月下旬，科技學習中心新總裁兼首席執行官史蒂文斯（Katrina Stevens）上任，並開始進行課程的相關改善。

史蒂文斯表示，為了繼續提供更多服務，公司必須要將所有的教育產品全部轉為網路線上舉行，尤其現在網路上有許多教育相關的素材，要如何篩選教材的品質等，也是相當重要的環節。

史蒂文斯說，除了建立高品質教學內容外，科技學習中心同時也得致力於解決社會經濟與教育不平等的現象，以及數位落差的問題，因此學習中心開始迅速生產製造可以給兒童、家庭紙本的學習包，讓這些家裡沒有科技設備、網路的家庭，也能透過學習包學習，同時也提供了各種語言的學習。

除了這些活動，科技學習中心也提供一些「傳統上」較少從事科學、科技業的人更多機會接觸到科技，例如女性、少數族裔等，改善疫情下的數位落差問題。

史蒂文斯說，她將致力於在年輕人中培養更多創新精神，並讓他們有更多解決問題的能力與信心。對科技創新議題有興趣者，可上網查詢https://www.thetech.org/。

教育 聖荷西 疫情

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