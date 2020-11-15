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疫情下的感恩節 怎麼過？

胡紹菲
就算不能實際團圓，感恩節餐桌擺放，仍有過節氣氛。（Getty Images）
就算不能實際團圓，感恩節餐桌擺放，仍有過節氣氛。（Getty Images）

●2020年感恩節即到來，慶祝傳統感恩節的畫面是親友們聚集在一張餐桌旁，一邊開心交談，一邊將火雞盛放在餐碟上。但今年因受新冠疫情的影響，美國疾病防治中心（CDC）和防疫專家都建議民眾盡可能減少慶祝活動，包括與人群保持距離，改用線上方式代替傳統聚會活動，以避免接觸病毒感染機率。

內布拉斯達大學醫學中心傳染病科主任馬克魯普醫生(RuppMark,MD)認為，民眾在參加或舉辦活動之前需做感染風險評估。如果不是和你同住的直系親屬一起慶祝，那麼就可能涉及感染風險。

按照美國疾病防治中心制定的官方假期指南，把低風險的感恩節活動劃定為與家中人舉行的小型餐聚，或是打算為家人及鄰居準備傳統節日食譜，不過避免以親身接觸的方式進行共享。

至於和朋友或家人的小型戶外用餐則被評定為中等風險；而與家庭以外的人進行大型室內聚會就規為高風險。魯普提及，只要11月下旬的天氣配合，在戶外聚餐就能有效降低一些感染風險。安排在室外空氣較清新通風的地方，不過座位之間也要保持一定的安全距離。

如果和親朋好友在室內聚會是唯一的選擇，魯普建議須在社交活動中戴上口罩，並指定由某個人來分配食物，而不採用傳遞接菜盤方式派發食物。此外還應減少出席人數或活動相聚的時間， 一起歡渡感恩節的時光可能比往年要短。

魯普說，人們不僅要在聚餐期間注重防疫事項，同時也要為食安把關，譬如確保將火雞及填料完全烤熟。疾病防治中心建議民眾料理食物前後都要徹底洗手，為家庭以外的人準備食物時請戴口罩，限制在食物準備區域（例如廚房或烤架附近）的人數。避免排隊自助餐方式取食，而是由一位戴口罩的人提供所有食物，並儘可能在清理過程中使用非接觸式垃圾桶。

時值疫情，若親朋好友居住在不同的城市，今年不妨以線上參加的方式來遠程慶祝。大家可嘗試準備相同的菜饌屆時在線上展現，感受虛擬聚餐的樂趣，也一樣能圍坐在餐桌旁表達感謝與感恩，共渡佳節。

魯普鼓勵人們在今年制定慶祝感恩節計劃時，以安全為考量做出相應的抉擇，可能意味著我們更感恩地迎來2021年的節慶。

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