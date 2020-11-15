我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

居家避疫 銀髮族如何獨立自理

編譯組／灣區電
銀髮族要找出居家避疫的威脅。和家人醫師一起討論解決方案。(Getty Images)
銀髮族要找出居家避疫的威脅。和家人醫師一起討論解決方案。(Getty Images)

新冠疫情大流行，老年人可能要儘量避免搬到養老院，避免感染病毒的風險。但銀髮族如何判定自己仍然健康可以自理？哈佛醫學院特別健康報告《在地安養》(Harvard Special Health Report Aging in Place)醫學編輯薩拉莫(Dr. Suzanne Salamon)建議，長者須考量健康相關的獨立生活需求，與家庭成員和醫生討論解決方案。

●靈活思考。偶爾健忘是正常的，但若難以管理藥物、支付帳單、選擇衣物或購買雜貨、關火爐與水龍頭、辨別食物變質，難以想起何時應打掃房屋、文書工作，而且情況比一或兩年前更糟，就就應和醫生討論一下了。有輕度障礙不代表不能在家生活，但需有對策，如減少衣櫥衣服與家務、限制選擇、使用時間表清單，簡化生活。可在抽屜與櫥櫃貼標籤以助記憶。若使用網路銀行，要設定自動繳款。

●獨立生活。包括煮飯、下床或離開椅子或馬桶、爬樓梯。是否有力氣打開微波爐、烘乾機或車門？拿衣物到洗衣機或倒垃圾？若體弱影響活動，可諮詢治療師與訓練師，制定強度訓練計畫。不正確運動可能傷害肌肉與骨骼。若不夠強壯，可請照顧者或助手到家或送餐服務。或減少取物重量、少量多次，或借助工具如長拐杖。

●彈性。關節炎與不活動會降低肢體彈性。手腕、手肘、肩膀都需要彈性，以便穿衣、刷牙、洗澡與其他生活起居。若感到肌肉緊繃，可在家中進行溫和伸展運動。每天散步或原地踏步數分鐘之後，進行伸展，讓血液流入肌肉，使其更有彈性。或將水杯碗盤重新放置較低櫥櫃，方便取放。

●平衡。下床或從椅子站起都需良好平衡，走路、淋浴、爬樓梯與準備餐點也是。平衡不佳會增加跌倒風險。薩拉莫表示，可注意是否經常跌倒，若疑似難保持平衡，可諮詢醫師，可能是衰老引起，或內耳問題、低血壓或神經系統疾病。體能訓練師可制定個人平衡運動計畫。也可在家中安裝扶手，特別在浴室，移除可能絆倒的障礙物。

●耐力。缺乏耐力可能示警患有需要治療的潛在疾病，如心臟病或肺病或健康狀況不佳。在醫師同意下，可開始更多有氧運動，增加心肺功能，目標是每周進行150分鐘有氧運動，可從每天幾分鐘開始。或可搬至較小房屋，並將臥室搬到一樓，經濟允許情況下，外包家務。

●社交連結。孤獨有害健康。《健康快訊》(Health Letter)總編輯科馬洛夫(Dr. Anthony Komaroff)表示，親友較少的人們較易罹患嚴重疾病且壽命較短。疫情期間可學習使用視訊工具，或戴口罩並保持社交距離和友人相聚。疫情結束後，加入俱樂部或宗教團體、義工、健身房。加入社交網路如「My Boomer Place」、「Stitch」與同齡層人士聯繫。

編輯推薦

疫情 肌肉 心臟病

上一則

疫情下的感恩節 怎麼過？

延伸閱讀

伊州新冠住院患者破5000 醫院再度喊停非緊急手術

伊州新冠住院患者破5000 醫院再度喊停非緊急手術
女嫌鎖定亞裔銀髮族 用欺詐方式催票

女嫌鎖定亞裔銀髮族 用欺詐方式催票
洛杉磯亞裔銀髮族成目標 她這樣為白登騙選票

洛杉磯亞裔銀髮族成目標 她這樣為白登騙選票
熟食肉李斯特菌 3州10人感染 1死9住院

熟食肉李斯特菌 3州10人感染 1死9住院
全美最宜居城市 華府跌至30名

全美最宜居城市 華府跌至30名
銀髮族街坊鐵人

銀髮族街坊鐵人

熱門新聞

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)宣布，與全美連鎖藥房和超市的藥房達成協議，在疫苗面世後，將由藥房向民眾提供免費注射。(美聯社)

美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

2020-11-13 00:38
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

2020-11-10 00:33
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 00:19
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 02:01
21歲的哈佛大學大四學生柯文建當選南舊金山市的市議員。（柯文建競選網站）

21歲哈佛華裔生 當選南金山議員

2020-11-11 02:01
加州人口最多，選舉人票共55張；德州第二，38票；紐約州和佛羅里達各29張。(Getty Images)

加州有多藍? 白登贏515萬票 加州占了490萬

2020-11-12 02:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場