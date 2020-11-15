居家避疫 銀髮族如何獨立自理

銀髮族要找出居家避疫的威脅。和家人醫師一起討論解決方案。(Getty Images)

新冠疫情 大流行，老年人可能要儘量避免搬到養老院，避免感染病毒的風險。但銀髮族如何判定自己仍然健康可以自理？哈佛醫學院特別健康報告《在地安養》(Harvard Special Health Report Aging in Place)醫學編輯薩拉莫(Dr. Suzanne Salamon)建議，長者須考量健康相關的獨立生活需求，與家庭成員和醫生討論解決方案。

●靈活思考。偶爾健忘是正常的，但若難以管理藥物、支付帳單、選擇衣物或購買雜貨、關火爐與水龍頭、辨別食物變質，難以想起何時應打掃房屋、文書工作，而且情況比一或兩年前更糟，就就應和醫生討論一下了。有輕度障礙不代表不能在家生活，但需有對策，如減少衣櫥衣服與家務、限制選擇、使用時間表清單，簡化生活。可在抽屜與櫥櫃貼標籤以助記憶。若使用網路銀行，要設定自動繳款。

●獨立生活。包括煮飯、下床或離開椅子或馬桶、爬樓梯。是否有力氣打開微波爐、烘乾機或車門？拿衣物到洗衣機或倒垃圾？若體弱影響活動，可諮詢治療師與訓練師，制定強度訓練計畫。不正確運動可能傷害肌肉 與骨骼。若不夠強壯，可請照顧者或助手到家或送餐服務。或減少取物重量、少量多次，或借助工具如長拐杖。

●彈性。關節炎與不活動會降低肢體彈性。手腕、手肘、肩膀都需要彈性，以便穿衣、刷牙、洗澡與其他生活起居。若感到肌肉緊繃，可在家中進行溫和伸展運動。每天散步或原地踏步數分鐘之後，進行伸展，讓血液流入肌肉，使其更有彈性。或將水杯碗盤重新放置較低櫥櫃，方便取放。

●平衡。下床或從椅子站起都需良好平衡，走路、淋浴、爬樓梯與準備餐點也是。平衡不佳會增加跌倒風險。薩拉莫表示，可注意是否經常跌倒，若疑似難保持平衡，可諮詢醫師，可能是衰老引起，或內耳問題、低血壓或神經系統疾病。體能訓練師可制定個人平衡運動計畫。也可在家中安裝扶手，特別在浴室，移除可能絆倒的障礙物。

●耐力。缺乏耐力可能示警患有需要治療的潛在疾病，如心臟病 或肺病或健康狀況不佳。在醫師同意下，可開始更多有氧運動，增加心肺功能，目標是每周進行150分鐘有氧運動，可從每天幾分鐘開始。或可搬至較小房屋，並將臥室搬到一樓，經濟允許情況下，外包家務。

●社交連結。孤獨有害健康。《健康快訊》(Health Letter)總編輯科馬洛夫(Dr. Anthony Komaroff)表示，親友較少的人們較易罹患嚴重疾病且壽命較短。疫情期間可學習使用視訊工具，或戴口罩並保持社交距離和友人相聚。疫情結束後，加入俱樂部或宗教團體、義工、健身房。加入社交網路如「My Boomer Place」、「Stitch」與同齡層人士聯繫。