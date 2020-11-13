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柏克萊加大推疫情通知計畫 接觸潛在病例手機發警報

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大鼓勵學生和教職工使用新冠疫情通知試點計畫，以保護隱私的方式分享新冠陽性結果和接受疫情高風險警報，阻止疫情傳播。（記者劉先進／攝影）
柏克萊加大鼓勵學生和教職工使用新冠疫情通知試點計畫，以保護隱私的方式分享新冠陽性結果和接受疫情高風險警報，阻止疫情傳播。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大校長克里斯（Carol Christ），執行副校長和教務長阿里維薩托斯（Paul Alivisatos）12日在學校官網發表聲明說，鼓勵學生、教職工等在16日註冊加州的新冠疫情通知試點計畫（California COVID Notify），以保護隱私的方式分享新冠陽性結果和接受疫情高風險警報，阻止疫情傳播。

加大和州政府合作進行新冠疫情通知試點計畫，今年9月在舊金山加大、聖地牙哥加大上線，16日在柏克萊加大等加大五個分校鋪開。如果試點順利，會在全州推廣。

參與計畫用戶能收到智能手機自動通知，告知被診斷為新冠陽性的其他註冊用戶可能的暴露或接觸，無論用戶之間是否認識。具體來說，如果用戶被診斷出感染新冠，可以自願通報，輸入一個關鍵代碼，表明檢測結果呈陽性。系統會通知其他用戶與此人的接觸情況，比如距離和時間長度，向他們發出匿名警報和通知。通知不會洩露陽性用戶的身份、位置、電話號碼或其他任何個人資訊。但會包括暴露或接觸的日期，以確保在適當的時間內採取正確的預防措施，如自我隔離。

試點計畫採用藍牙與附近其他支持藍牙的設備進行通信。比如說，在餐館中，坐在附近的人或在商店排隊的人的智能手機。當一個人加入安卓、蘋果的通知系統時，用戶的手機會向該地區的其他手機廣播一個隨機的識別號碼。當手機之間距離在6尺範圍時，會記錄下彼此各自的ID，但不會參考或附加姓名或地點。

克里斯表示，試點計畫隱私優先，當人接觸到新冠病毒時，使用智能手機發出警報。它增強了傳統的追蹤病毒傳播工作，並有可能通知到未知的聯繫人。計畫不會收集位置資訊，參與的所有方面都是完全匿名的，不會使用或存儲任何個人身份資訊。

「我想向學生保證，參與這個計畫不會使他們面臨紀律處分的風險。我們已經承諾，不會因為任何聯繫病毒傳染追蹤工作，而對任何學生進行紀律處分。保護校園社區的健康和安全將永遠是首要任務。校方不希望學生因為提供關於任何潛在的病毒接觸、暴露的誠實和準確資訊，而害怕惹上麻煩。」

參與計畫用戶能收到智能手機自動通知，告知被診斷為新冠陽性的其他註冊用戶可能的暴露...
參與計畫用戶能收到智能手機自動通知，告知被診斷為新冠陽性的其他註冊用戶可能的暴露或接觸，無論用戶之間是否認識。（記者劉先進／翻攝）

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