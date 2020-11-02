會常常疲倦嗎？要留意這些了...

隨著年歲增長，易感疲勞，這是老化過程一部分：逐漸失去產生能量細胞的線粒體(mitochondria)與能量傳遞分子三磷酸腺苷(ATP)。疲勞原因還包括藥物副作用、心血管疾病如憂鬱症或心臟病 ，會增加倦怠或呆滯感。不過，年齡與疾病並非消耗能量的唯一途徑，生活習慣可能會造成疲勞。以下是常見主因：

○失去活力。肌肉 會隨年齡增加而流失。哈佛先鋒醫療集團（Harvard Vanguard Medical Associates）醫師坎波斯(Dr. Marcelo Campos)表示，若肌肉減少，線粒體和三磷酸腺苷就會減少。久坐不動會引起肌肉虛弱縮減，導致無法有效使用能量。活動可增強肌肉，更有效運用ATP，強化產生大腦化學物質能量。建議每天30分鐘、一周至少五天中等強度運動，30分鐘可分為多個短時段，無須大汗淋漓，任何運動都有幫助，例如爬樓梯或走路到停車場。

○過多壓力。慢性壓力會增加腎上腺賀爾蒙皮質醇(cortisol)水平，降低ATP產生、增加發炎。紓壓可降低皮質醇水平。嘗試瑜珈、正向冥想、太極、呼吸練習等，每天十分鐘就有幫助。

○飲食不當。沒有足夠營養，就沒有維他命與礦物質產生足夠ATP，而易生倦。吃太多加工食物會增加發炎，減弱ATP與能量產生。若年老且食慾不佳，無法供應身體足夠卡路里產生能量；一次吃太多食物，也會因為血糖 升高導致疲倦。最好吃原型食物，包括蔬果、全榖、瘦蛋白，如魚、雞肉、堅果種子。富含蛋白質的脂肪酸有助提高ATP。餐與餐之間可增添零食，提供身體穩定養分、避免血糖突然升高。

○睡眠不足。缺乏睡眠會增加皮質醇並引起發炎。若失眠是因睡眠呼吸暫停引起，血氧水平下降會減少ATP與能量。可與醫生討論睡眠問題，是否與健康狀況或藥物副作用有關。每天上下床固定時間、保持房間涼爽安靜，遠離刺激大腦的電子產品。

○喝錯飲料。飲用蘇打水會導致血糖突然上升再下降，引起倦怠。缺乏水分或喝太多酒精或咖啡因飲品，皆會影響睡眠。健康的人每天需要六至八杯水，若運動則需更多。避免喝汽水。

○社交孤立。與人互動與增加能量，產生各種類型大腦化學物質，使人快樂。每周至少與人聚會一次，對象包括親友、鄰居或新結識者。坎波斯表示，若疲倦影響生活，伴隨頭痛、肌肉或關節疼痛、發燒、胃部或泌尿問題，儘快就醫。