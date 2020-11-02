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打鼾煩擾枕邊人？先查原因

編譯組／灣區電
打鼾會導致睡眠不佳，《哈佛醫學院健康脈搏》(Health Beat)建議，改變生活方式或採取措施可緩解問題。(Getty Images)
打鼾會導致睡眠不佳，《哈佛醫學院健康脈搏》(Health Beat)建議，改變生活方式或採取措施可緩解問題。(Getty Images)

打鼾通常無害但煩擾，特別是對枕邊人。《哈佛醫學院健康脈搏》(Health Beat)建議，改變生活方式或採取一些措施可緩解問題。也可嘗試使用輔助工具減少打鼾發生。但若打鼾會導致睡眠不佳、需要醒來吸氣，或是白天感到常睡或疲倦，可能有睡眠呼吸中止問題，會導致高血壓及更嚴重病症。若打鼾已嚴重影響睡眠質量，就需諮詢醫生。

哈佛醫學院專家建議，可嘗試有關改變生活方式與家庭自我緩解措施，有助於在睡眠時間保持呼吸道順暢。首先，避免在上床前三小時內飲酒，有助於避免睡眠時呼吸道肌肉鬆弛。

其次，避免在晚間服用放鬆肌肉藥物。苯二酚類(benzodiazepines)鎮靜劑，是其中應該避免的藥物之一。相關藥物包括抗焦慮藥安柏寧(alprazolam，藥名安諾錠Xanax)、抗癲癇藥物氯安定 (clonazepam ，藥名Klonopin)、抗焦慮藥物地西泮(diazepam，藥名煩寧Valium)以及治療焦慮失眠的藥物蘿拉西泮(lorazepam，藥名樂耐平Ativan)。或是治療失眠藥物艾斯樂錠(estazolam，藥名ProSom)或安眠藥替馬西泮(temazepam，藥名Restoril)，都應避免。這些藥物也不建議長期使用治療失眠(超過四至六周)，像酒類一樣，會放鬆喉嚨肌肉。

若過重或過胖，請減重。頸部與喉嚨多餘脂肪會導致呼吸道狹窄，減肥有助於開通呼吸道，儘管有些瘦子也會打鼾。此外，嘗試生理食鹽水沖洗鼻竇。若有過敏，減少臥室塵蟎與寵物皮屑，或可服用過敏藥。若問題是鼻腔組織腫脹，加濕器或藥物可減輕症狀。

請戒菸。吸菸對健康有許多負面影響，癮君子也更易打鼾。可能因素包括每晚尼古丁戒斷，會打亂睡眠，增加上呼吸道腫脹與刺激。吸入來自其他家庭成員的二手菸，也會增加打鼾風險。

睡眠時側睡或把頭墊高，也有助於減少打鼾。平躺著睡有害呼吸道順暢，側睡時可將枕頭靠著背部。或可將網球塞入睡衣裡，不舒服感覺會強迫側睡。或可墊高頭部。簡單地改變家居生活方式，可幫助減輕打鼾情況。但若認為可能有呼吸中止症，則必須馬上求醫。

失眠 肌肉 過敏

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