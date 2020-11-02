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醫界共識：病毒很少藉物體表面傳播

編譯組／灣區綜合電
防疫不疲勞。專家認為，停止隔離郵件和擦拭雜貨是安全的。(Getty Images)
防疫不疲勞。專家認為，停止隔離郵件和擦拭雜貨是安全的。(Getty Images)

儘管研究持續指出，新冠病毒可數天或數周在受汙染物體上檢測到，但科學家已達成共識，病毒很少透過受汙染表面接觸傳播，所以，停止隔離郵件和擦拭雜貨是安全的。專家強調，不要觸摸臉部口鼻、多用酒精、漂白水消毒而非抗菌產品，用肥皂洗手，才是防堵病毒傳播重要方法，即使有病毒，也能通過洗手減輕風險。

疾病防治中心(CDC)已更新傳播途徑指引，指出從接觸物件表面傳播不是常見的傳播途徑。澳洲雖於10月7日發表研究發現，新冠病毒可在玻璃與不銹鋼表面停留28天，美國國家過敏和傳染病研究院資深顧問莫瑞斯(David Morens)表示，公眾無須擔憂。他指出，病毒持久存在並不代表可以傳播感染，現實世界的氣流、陽光、熱能都會迅速發揮作用，減弱病毒。

約翰霍普金斯公衛所助理教授巴爾(Stefan Baral)表示，單一病毒顆粒能在特定表面生存，與病毒能進入黏膜、成功複製並感染他人，有很大差距，單個病毒顆粒不太可能造成嚴重影響。

莫瑞斯說明，在無法確定完全安全的環境下，需要界定所處環境是低、中或高風險區。最需擔心被汙染的表面是在擁擠的公共場所，許多人都觸碰相同的表面，就是高風險區。他舉例機場休息室旁的公廁，可能有感染者觸碰門把、電燈開關、毛巾架與水龍頭，應提高警覺，若洗手後再次觸碰水龍頭或門把，就可能被傳染。

莫瑞斯強調，最重要的是確保周圍環境沒有任何東西(包括自己的手)觸摸到口鼻眼睛，戴上口罩(也有助於提醒不要觸摸臉部)、保持社交距離與雙手乾淨。

他說，新冠病毒喜歡被液體包圍，液體容易在室外迅速蒸發，所以病毒在室內的存在大於戶外。因此，民眾從外面回家，應立即洗手，並對常觸摸表面如門把與水龍頭進行消毒。

哥倫比亞大學感染與免疫中心病毒學家瑞斯穆森(Angela Rasmussen)指出，肥皂、酒精、漂白劑都是家庭可用的一般消毒用品，可殺死細菌與病毒。她表示，病毒必須有宿主，無法在沒有宿主情況下複製，家中病毒來源是人而非物體表面或環境。即使某些物品上可能有病毒，也可以洗手來降低風險。

美國 檢測 澳洲

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