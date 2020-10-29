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當萬聖節遇到科學 屋崙「幽靈科學之夜」線上玩

記者劉先進／屋崙報導
屋崙女生科學探險組織、Chabot空間與科學中心和史丹福大學航空航天系，將在29日晚上舉行幽靈科學之夜線上萬聖節活動，透過科學演示，讓學生對科學有更深刻的認識。（取自學區官網）
屋崙女生科學探險組織、Chabot空間與科學中心和史丹福大學航空航天系，將在29日晚上舉行幽靈科學之夜線上萬聖節活動，透過科學演示，讓學生對科學有更深刻的認識。（取自學區官網）

屋崙女生科學探險組織（Scientific Adventures for Girls）、Chabot空間與科學中心和史丹福大學航空航天系，將在29日晚上舉行幽靈科學之夜（Spooky Science Night）線上萬聖節活動，透過科學演示，讓學生對科學有更深刻的認識。現場展示的節目有，在真空室中吹起棉花糖形狀的怪物，用氣球製作「鬼能跳舞」（Dancing Ghosts）等。想參加活動的，可登錄網址https://www.scientificadventures.org/spooky-science

活動前，學區將給每個家庭提供科學、技術、工程和數學領域（STEM）活動材料。現場表演中，還有一個中場休息舞蹈派對（Dance Party Intermission），讓參與的學生運動起來。

屋崙女生科學探險組織聯合創始人霍伊爾（Courtenay Carr Heuer）說，活動很有趣，可以全家放鬆，同時參與有萬聖節風格、酷炫的科學活動，「有的父母從事科學或數學活動可能不舒服，活動能教育家庭瞭解STEM的職業機會。」

屋崙聯合學區總監崔莫爾（Kyla Johnson-Trammell）說，因為疫情，今年的萬聖節不會像以往每年期待的那樣，「但並不意味著孩子們不能玩得開心，同時也能學到科學知識，科學素養對於瞭解世界至關重要，而即將參加活動的家庭提醒大家，學習永遠不會太晚。」

萬聖節 屋崙 學區

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